Cessione confermata, Theo non basta: poker di big sul talento

Per Maldini la sola presenza del terzino francese non è ammissibile per il progetto futuro del Milan, servono rinforzi e si inserisce nella lunga lista d’attesa per l’alternativa in ascesa

La sconfitta incassata ad opera degli eterni rivali nerazzurri dell’Inter ha cancellato definitivamente tutte le speranze di rimonta del Milan nella seconda delle due semifinali di Champions League, propedeutiche per l’avanzamento alla finale da disputare contro il Manchester City. Per Stefano Pioli e l’intero popolo rossonero non resta che tirare le somme di una stagione che non è andata affatto come sperato. Tanti alti e bassi, costellati da infortuni e assenze importanti. Come quelle di Ismael Bennacer e Rafael Leao, nel maggiore momento del bisogno.

E neppure Theo Hernandez, solitamente fomentato dalle partite nei palcoscenici che contano, è riuscito ad impattare positivamente sulle ultime partite ufficiali. Anche in campionato. Certo il suo posto non è assolutamente a rischio, ma la prossima stagione avrà bisogno di rifiatare più spesso. E per farlo, senza troppi indugi, il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini dovrà regalare al tecnico almeno un altro rinforzo di sostanza che possa prendere il posto di Ballo-Touré ormai prossimo alla partenza a giugno. Diversi profili navigano nelle acque del mercato indisturbati, mentre altri – dall’impatto mediatico notevole – hanno creato dietro di sé una lista irrefrenabile di pretendenti. Anche il Milan si sarebbe aggiunta tra queste, all’inseguimento del cartellino del giovanissimo terzino sinistro Fabiano Parisi di proprietà dell’Empoli.

Boom in stagione, Parisi alimenta il mercato: Milan in coda ad altre big di Serie A

Grande trascinatore e protagonista con la maglia dei toscani in questa stagione definita per molti della ‘consacrazione’ da professionista, il baby talento scalpita di fare il proprio esordio con una maglia importante già dalla prossima stagione.

Oltre al Milan, come detto, restano forti anche le attenzioni dell’Inter che nel corso delle settimane non ha mai mollato la presa su di lui tanto più se non ci sono ancora certezze sulla permanenza di Robin Gosens in nerazzurro. Anche la Juventus, dal suo canto, ha rinforzato le pratiche d’osservazione ma il rinnovo automatico di Alex Sandro scattato al raggiungimento delle presenze minime da titolare potrebbe far tornare la dirigenza bianconera sui propri passi, avendo a disposizione anche Andrea Cambiaso. In corsa ci sarebbero anche il Napoli di De Laurentiis neo laureatosi campione, mentre anche l’altro presidente Lotito brama di poter portare Parisi alla Lazio. La contesa è appena agli inizi. Il suo valore di mercato? Nettamente in crescita. Oggi si parla di almeno 12 milioni di euro nominali.