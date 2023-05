Caso Chiffi, Mourinho nei guai: deferito dalla procura FIGC

La Roma strappa il pass per la finale di Europa League ma arrivano brutte notizie per Josè Mourinho in merito al caso Chiffi

Serata magica quella di ieri per Josè Mourinho e la sua Roma, che insieme hanno strappato il biglietto per l’atto finale dell’Europa League, superando nel doppio confronto il Bayer Leverkusen. Un traguardo molto importante che fa il paio con la vittoria di Conference di un anno fa.

Intanto il portoghese non ha però troppo tempo per festeggiare. Le parole di José Mourinho al termine di Monza-Roma hanno fatto molto discutere nelle scorse settimane, con particolare riferimento a quelle sull’arbitro Chiffi. A tal proposito la procura FIGC ha deferito lo stesso Mourinho dopo l’inchiesta aperta in seguito alle stesse parole del tecnico sull’arbitro in questione.

Ora lo Special One sarà quindi giudicato dal Tribunale federale nazionale. Il giorno dopo la gara col Monza era arrivata l’accusa di ‘giudizi lesivi dell’arbitro Chiffi e del movimento arbitrale’ con annessa violazione del 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva.

Nello specifico il comunicato ufficiale apparso oggi sul sito della FIGC evidenzia: “Il Procuratore Federale, in relazione alle dichiarazioni rese da José Mourinho nel post partita del match Monza-Roma dello scorso 3 maggio, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il tecnico giallorosso per la presunta violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e il club di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S”.