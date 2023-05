Messi all’Inter, interviene Zanetti: “Vi spiego come stanno le cose”

Javier Zanetti parla del futuro di Lautaro Martinez e chiarisce la suggestione Lionel Messi all’Inter

L’Inter si gode l’impresa di Champions League, il derby vinto in semifinale e pregusta una sfida clamorosa contro il Manchester City che ha schiantato il Real Madrid. Un confronto sulla carta impari quello con la squadra di Pep Guardiola, ma la magia che i nerazzurri hanno vissuto in questa stagione europea induce a pensare che tutto può succedere.

È il calcio. Spesso non è il più forte a prevalere. Anche perché l’Inter è in un ottimo periodo di forma e può contare sulla condizione eccezionale di alcuni protagonisti, da Acerbi a Onana, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco e Lautaro Martinez. Anche se l’armeno si è fermato per infortunio e dovrà stare fermo per diversi giorni. Ma intanto il traguardo va celebrato e Javier Zanetti, senza dubbio, è tra i più felici in assoluto. Il vicepresidente dei nerazzurri è intervenuto a ‘Radio la Red’ per parlare proprio del futuro del ‘Toro’ ed è stato incalzato addirittura sul sogno di ingaggiare Leo Messi. “Lautaro sorprende in positivo, perché fa vedere tante alternative del suo gioco. Oggi è un attaccante importantissimo, un punto di riferimento, per dedizione e generosità. Non so quanto valga Lautaro, perché il mercato cambia ogni giorno. Sicuramente – dice Zanetti – quando hai un grande giocatore, possono venire a chiedertelo ma io sono tranquillo”.

Zanetti: “Lautaro è tranquillo e non vuole andare via. Messi-Inter? Fuori portata”

E la tranquillità di Javier Zanetti viene proprio dal legame fortissimo che ormai c’è tra Lautaro Martinez e l’Inter: “La cosa più importante è la volontà del giocatore, perché se lui non vuole andarsene può anche arrivare la migliore delle offerte ma cadrebbe nel vuoto. Io vedo un Lautaro molto tranquillo e immedesimato nel club insieme alla sua famiglia. Tutti vorrebbero averlo, perché non è egoista”.

E viene poi la domanda succosa proprio sulla possibilità che Lionel Messi vesta la maglia dell’Inter. Una suggestione circolata più di una volta negli ultimi due anni, che però Zanetti spegne sul nascere: “Messi è fuori portata, perché i parametri economici in Italia sono molto diversi e non possiamo permetterci un giocatore come lui”. Abbastanza chiaro.