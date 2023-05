Il City è sempre più perfetto: Guardiola lo prende da Milano per fare il titolare

Il Manchester City è squadra quasi perfetta, ma c’è un big assoluto della Serie A come Maignan che potrebbe prendere una maglia da titolare

La Champions League è arrivata finalmente al suo ultimissimo atto. E come non accadeva da quasi dieci anni, una italiana è arrivata in finale. Il 10 giugno a Istanbul lo scontro tra Inter e Manchester City, con pronostico quasi scontato sulla carta ma il calcio ha insegnato che tutto può succedere.

Però la superiorità espressa dai Citizens contro i ‘cannibali’ del Real Madrid di Ancelotti è stata incredibile, per certi versi inaspettata. Soprattutto la squadra di Guardiola gode di un momento di forma clamoroso, in cui ha anche rimontato e superato l’Arsenal in campionato. E ora è a un passo dallo scudetto, l’ennesimo. Il City gioca divinamente, strappa applausi e fa stropicciare gli occhi tra gol meravigliosi, giocate corali da incorniciare a cui si applica la cattiveria di Erling Haaland. Una formazione quasi perfetta, che quindi parte più che favorita contro l’Inter, vanto del calcio italiano in questo momento. Un movimento che offre sicuramente meno campioni rispetto al passato, ma che qualche big può ancora sfoggiarlo.

Sondaggio CM.IT, Maignan il titolare nella rosa da sogno di Pep

Ai nostri followers su Twitter abbiamo chiesto quale top player del nostro campionato potrebbe prendersi una maglia da titolare in questo Manchester. La risposta è stata praticamente unanime: Mike Maignan sarebbe il numero uno indiscusso al posto di Ederson.

Il francese ha vinto con addirittura il 56,2% delle preferenze. A seguire Bastoni al posto di Akanji (20,5%), Chiesa al posto di Grealish (13,7%) e Lobotka al posto di Stones (9,6%). Il portiere del Milan stravince dunque e non è un caso, perché la sua stagione – anche se a mezzo servizio per via del lungo infortunio – è stata ancora una volta super. E il PSG si è già pentito di averlo lasciato andare troppo facilmente, pensando magari di riprenderselo. Ma Maldini non si siederebbe a parlarne per meno di 80 milioni di euro. E ad ora se lo tiene strettissimo.