Gli ex Serie A ribaltano la Juve: finale Roma-Siviglia. Rimonta Fiorentina

Dopo la qualificazione della Roma, è il Siviglia a staccare il pass per la finale di Europa League: Juve ko. Fiorentina in finale di Conference

Sarà Roma contro Siviglia la finale di Europa League. Dopo la qualificazione della squadra di Mourinho, ottenuta pareggiando 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen (1-0 l’andata), tocca agli spagnoli staccare il pass per Budapest al termine di 120 minuti di battaglia contro la Juventus.

La squadra di Allegri soffre, va in vantaggio ma subisce la rimonta andalusa e viene battuta da due ex della Serie A: prima Susa, quindi Lamela i marcatori che confermano il legame strettissimo tra Siviglia ed Europa League.

Gara equilibrata con le due formazioni che cercano di non scoprirsi ma anche di affondare quando c’è l’opportunità. Sul finire del primo tempo proteste spagnole per un intervento di Cuadrado al limite dell’area: arbitro e Var lasciano proseguire. La ripresa inizia sulla falsariga della prima frazione ma è Allegri a cambiare le carte in tavola: entra Vlahovic (con Chiesa) e va in gol al primo pallone toccato.

La Juve vede la finale ma non fa i conti con Suso: l’ex milanista fa partire un bolide che non lascia scampo a Szczesny. L’1-1 significa supplementari che i padroni di casa iniziano con il piede giusto: tocca a Lamela far esplodere il Ramon Sanchez-Pizjuan siglando il 2-1. La squadra di Allegri prova a gettarsi in avanti ma non crea pericoli e dice addio alla competizione: la finale sarà Roma-Siviglia.

SIVIGLIA-JUVENTUS 2-1: 65′ Vlahovic (J), 71′ Suso (S), 95′ Lamela (S)

Conference League, Basilea-Fiorentina 1-3: è finale!

In Conference League, invece, la finale sarà West Ham-Fiorentina. La squadra di Italiano riesce nell’impresa di ribaltare il 2-1 dell’andata.

Questo è anche il punteggio dei tempi regolamentari con la doppietta di Nico Gonzalez che rende inutile la rete di Amdouni. Nei supplementari sospensione di sei minuti per il malore di un tifoso, ma sul campo il risultato non cambia. Il match sembra destinato ai rigori ma al 130′ arriva il gol della qualificazione firmato da Barak: la viola è in finale!

BASILEA-FIORENTINA 1-3: 35′ e 72′ Nico Gonzalez (F), 55′ Amdouni, 130′ Barak (F)