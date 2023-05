DIRETTA | Napoli, De Laurentiis parla alla stampa: annuncio in arrivo su Spalletti

A breve la conferenza stampa di De Laurentiis per presentare il ritiro precampionato del Napoli: in arrivo notizie importanti su Spalletti

Il campionato e i festeggiamenti per lo scudetto non si sono ancora conclusi, ma il Napoli guarda già al futuro. La stagione calcistica 2023/24 per gli azzurri prende vita già oggi, con la conferenza stampa di presentazione del ritiro precampionato, che ancora una volta si svolgerà a Dimaro, in Trentino. Ma l’occasione potrebbe essere propizia per annunci di ben altra importanza.

Di fronte alla stampa infatti il presidente De Laurentiis, ma non ci sarà il tecnico Spalletti. E proprio sul suo futuro dell’allenatore artefice della cavalcata scudetto, dopo le discussioni e gli incontri di questi giorni, potrebbe arrivare un annuncio definitivo.

