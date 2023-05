Cuadrado ai titoli di coda: c’è già il sostituto

Difficilmente Juan Cuadrado resterà alla Juventus la prossima stagione: resta lontano il rinnovo del laterale colombiano

Se Alex Sandro rinnova, il destino di Juan Cuadrado sembra essere invece lontano dalla Juventus.

Oggi è difficile immaginare un futuro ancora alla Continassa del senatore bianconero, sotto la Mole dal 2017. Il contratto del nazionale colombiano è in scadenza il prossimo 30 giugno e tutto lascia intendere in questo momento a un divorzio tra le parti. Lo stesso Cuadrado lo fa intendere indirettamente nella conferenza stampa di vigilia del decisivo match di Europa League a Siviglia, rimandando tutto a fine stagione: “Sono molto contento alla Juve, sono stato tanto tempo con questa maglia. Sento di avere in corpo ancora molta forza, ma la cosa più importante è la partita di domani: al futuro penseremo dopo”. Poche se non pochissime le chance di prolungamento, considerando il rendimento in fase calante del giocatore nelle ultime annate.

Calciomercato Juventus, restyling sulle fasce: rientra Cambiaso, Maehle non tramonta

Tutto lascia presagire un addio quindi di Cuadrado alla ‘Vecchia Signora’, anche se resta un piccolo margine affinché lo scenario possa cambiare.

La dirigenza della Continassa aprirebbe al rinnovo soltanto se Cuadrado e i suoi agenti calassero (e di molto) le pretese sull’ingaggio, visto che il colombiano vorrebbe mantenere i 5 milioni di euro netti (9 al lordo) che guadagna adesso a Torino. Cifre mai minimamente considerate dal club bianconero, che in alternativa offrirebbe un contratto al ribasso all’ex Chelsea e Fiorentina anche per ovviare alla lunga assenza di De Sciglio sulle corsie esterne. Il nuovo corso della Juventus ripartirà dalla linea verde con Giuntoli presumibilmente a capo dell’area tecnica e il rientro alla base di Cambiaso sulla destra, che ha convinto nell’esperienza in prestito al Bologna. L’ex Genoa piace per la sua duttilità così come Maehle, gioiello dell’Atalanta e da tempo sul taccuino di Allegri per le corsie esterne.