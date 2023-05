City ed Inter in finale, Chiellini sicuro: “Non possono non vincerla loro”

Le parole di Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky. L’ex capitano della Juventus ha espresso il suo parere sulla prossima finale di Champions

Grazie al poker rifilato al Real Madrid, il Manchester City stacca il pass per la finale di Istanbul: gli uomini di Guardiola il 10 giugno se la vedranno con l’Inter di Simone Inzaghi, vittoriosa nel doppio confronto con il Milan.

All’Etihad Stadium, però, i segnali lanciati da Bernardo Silva e compagni non possono passare inosservati. Per Giorgio Chiellini i grandi favoriti per la vittoria finale sono proprio i Citizens. Intervenuto a Sky, l’ex difensore della Juventus si è espresso in questi termini:

“La Champions resta l’ossessione di Guardiola. Non vengono neanche valorizzate le vittorie consecutive in Inghilterra e sappiamo quanto sia difficile. Contro l’Inter non avrà scuse. Non vorrà sentirselo dire, ma il Manchester City non può non vincere questa Champions, sono i grandi favoriti e l’unica speranza degli italiani è la tensione. Perché per il resto, con tutto il rispetto, il City è di un altro livello. E non ha segnato Haaland, pensate cosa può succedere se entrano quei palloni.”

Chiellini è poi parzialmente ritornato sui suoi passi, attribuendo qualche chance agli uomini di Inzaghi e svelando quelle che potrebbero essere le chiavi tattiche della gara: “L’Inter dovrà cercare di sfruttare Dzeko e Lautaro, che dopo il Mondiale ha cambiato marcia. Da quando è diventato capitano in pectore dell’Inter ancora di più. Se loro due riescono a vincere i duelli contro i difensori, penso che l’Inter abbia qualche speranza. Gli altri otto dovranno correre e difendere tantissimo perché la palla ce l’avrà il City.”