Immobile, chi è il capitano della Lazio? Moglie, figli e stipendio

Ecco tutto quello che bisogna sapere su Immobile, capitano della Lazio e giocatore indispensabile per il club biancoceleste.

La Lazio è una tra le squadre più importanti del calcio italiano; il capitano del club biancoceleste è Ciro Immobile, uno dei centravanti più forti della Serie A e attaccante di riferimento della nazionale azzurra. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui

Dove è nato Immobile e quanti anni ha?

Partiamo dall’informazione di base, quella relativa al luogo di nascita e al discorso anagrafico; il centravanti azzurri è nato a Torre Annunziata il 20 febbraio del 1990 e per questo ha 33 anni.

Età sicuramente importante per un calciatore ma l’attaccante biancoceleste dimostra, anno dopo anno, di essere ancora al top della forma

Quanto è costato Immobile alla Lazio?

Il club biancoceleste, con Immobile, ha fatto uno degli affari più importanti degli ultimi anni; il centravanti, infatti, è costato nove milioni di euro (il Siviglia aveva ceduto l’attaccante, al club capitolino, in prestito gratuito con obbligo di riscatto).

Una delle operazioni migliori per quanto riguarda la Lazio dal momento che Immobili oggi vale molto di più.

Che ruolo ha Immobile?

Ciro Immobile è un centravanti puro; all’interno dell’area di rigore è assolutamente letale per le difese avversarie.

All’attaccante della Lazio basta veramente poco per trovare la via della rete e questo grazie alla sua straordinaria capacità di muoversi all’interno dell’area di rigore.

Tra le caratteristiche principali del numero diciassette della Lazio troviamo l’attacco alla profondità; aspetto molto importante considerando come i ragazzi di Sarri giochino molto in verticale.

Numero di maglia di Immobile

Il centravanti della Lazio scende in campo con il diciassette sulle spalle; il numero di maglia, ormai identificativo dell’attaccante, ha portato numerose soddisfazioni al giocatore.

Dove giocava Immobile prima della Lazio?

L’attaccante è alla Lazio dal 2016 e questo lo rende uno dei giocatori più importanti all’interno del club biancoceleste.

Prima di trasferirsi nella capitale, il centravanti giocava al Siviglia; l’esperienza in Liga, bisogna dirlo, non è stata molto fortunata con il centravanti che ha faticato ad imporre le sue qualità.

Palmares Immobile, quanti trofei ha vinto?

Passiamo, ora, al Palmares del centravanti azzurro; il classe 1990 ha vinto otto trofei. Con la maglia della Lazio ha alzato per ben due volte la Supercoppa italiana (nel 2017 e nel 2019) e ha vinto anche una Coppa Italia nel 2019.

E’ chiaro che tra i trofei conquistati dall’attaccante non possiamo non citare l’Europeo con la nazionale, una competizione dove il classe 1990 ha dato un contributo fondamentale soprattutto nei gironi.

Quanti gol ha fatto Immobile alla Lazio?

Come abbiamo giustamente sottolineato, l’attaccante biancoceleste è uno dei centravanti più forti del campionato italiano.

Attaccante con una media realizzativa assolutamente straordinaria, è uno dei perni della Lazio; con la maglia biancoceleste ha realizzato 195 gol.

Un numero a dir poco straordinaria ma che testimonia, alla perfezione, la sua abilità all’interno dell’area di rigore

Sarri e Immobile vanno d’accordo?

Due dei ruoli più importanti, all’interno di una squadra, sono l’allenatore e il capitano; nella Lazio queste figure sono rappresentate da Sarri e Immobile.

Possiamo dire come tra i due ci sia un grandissimo rapporto; entrambi vogliono il bene della Lazio e lavorano per questo. Sarri cercando di migliorare la squadra, settimana dopo settimana mentre Immobile facendo quello che sa fare meglio: gol.

Da quanto Immobile è capitano della Lazio?

E’ abbastanza normale vedere Immobile scendere in campo con la fascia di capitano al braccio; l’attaccante biancoceleste ha preso questa importante responsabilità nell’estate del 2021 a causa delle partenze di Lulic e Parolo, i primi due capitani della Lazio.

Da quel momento Immobile rappresenta, in tutto e per tutto, la prima squadra della capitale

Stipendio Immobile, quanto guadagna?

Quanto guadagna il centravanti con la Lazio? L’attaccante azzurro è il giocatore, all’interno della rosa biancoceleste, con lo stipendio più alto.

Il classe 1990, infatti, percepisce quattro milioni di euro netti all’anno. Anche dal punto di vista economico si capisce quanto l’attaccante sia importante per il club capitolino

Contratto Immobile, scadenza e rinnovo

Per quanto concerne il discorso relativo al contratto, invece, l’attaccante della nazionale (alla Lazio dal 2016) ha un contratto con il club biancoceleste fino al 30 giugno 2026. Ancora tre anni insieme con la possibilità di scrivere altre pagine importanti con la prima squadra della capitale.

Incidente Immobile: cosa è successo

Non è una stagione semplicissima per Immobile che ha dovuto fare i conti con diversi problemi muscolari e con un grave incidente in cui è rimasto coinvolto.

Due giorni dopo il match con lo Spezia (vinto tre a zero e dove Immobile aveva trovato la vita della rete), il capitano della Lazio ha vissuto un momento di grande paura.

L’attaccante, in macchina con le figlie, è stato coinvolto in un grave incidente con un tram; per fortuna solamente l’auto del centravanti ha riportato problemi.

Il giocatore è stato portato al pronto soccorso per degli accertamenti ma nessun danno grave e infatti il giocatore è tornato subito in campo per aiutare la sua squadra.

Jessica Melena, chi è la moglie di Immobile? Età, foto, Instagram

Dal punto di vista sentimentale, Immobile ha una bellissima relazione con Jessica Melena; i due sono sposati dal 2014. Di lei sappiamo che è nata il 17 luglio del 1990 e perciò è praticamente coetanea di suo marito.

I due hanno una splendida famiglia composta da quattro figli: Michela, Giorgia, Mattia e Andrea che sono nati rispettivamente nel 2013, nel 2015, nel 2019 e nel 2022.

1 of 5

Jessica Melena la possiamo considerare una tra le più importanti influencer che ci siano; lei, infatti, è molto seguita su Instagram dove ha un milione di follower e, come possiamo vedere da queste foto, è anche una donna molto affascinante.