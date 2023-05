Carnesecchi jolly e cessione improvvisa: Juve e Inter, cambia tutto

Il baby talento in prestito alla Cremonese farà rientro alla base bergamasca in estate, tante valutazioni come potenziale riconferma a fronte di una doppia uscita

Un stagione da incorniciare per uno degli astri nascenti del calcio italiano, girato in prestito con lungimiranza ad una formazione che ha funto da terreno fertile per accrescere il proprio bagaglio di esperienze in Serie A. Questo non può che essere soltanto l’inizio di una favola ricca di successi, sempre che questi vengano raggiunti nei posti giusti. Per Marco Carnesecchi, adesso, le chance sono numerose.

L’idea che possa meritarsi un ruolo di prestigio in una delle big interessate al suo cartellino, con Juventus e Inter in prima fila, resta più viva che mai. Certo prima dovrà salutare la Cremonese e fare rientro alla base bergamasca ove il tecnico Gian Piero Gasperini, circondato dal suo staff e con l’onnipresente occhio vigile della dirigenza nerazzurra, dovrà fare le sue valutazioni sulla delicatissima questione portiere che potrebbe presto diventare una vera emergenza per l’Atalanta. Come logico pensare, dunque, Carnesecchi potrebbe anche avere l’occasione di mettersi in mostra direttamente come primo portiere della ‘Dea’ già dalla prossima stagione. Sempre che si compiano non una, ma due condizioni necessarie.

Calciomercato stravolto, tutto nelle mani di Carnesecchi: svolta tra le big

La prima delle due condizioni è data dal completamento del trasferimento a parametro zero di Marco Sportiello al Milan, con cui il portiere avrebbe raggiunto un pre-accordo da formalizzare il prima possibile. Questo liberebbe uno slot pesante, visto che quest’ultimo ha letteralmente eclissato il collega di reparto Juan Musso.

A proposito di quest’ultimo, invece, l’Atalanta potrebbe esser costretta a lasciarlo partire monetizzando la sua cessione verso West Ham o Bournemouth, club di Premier League, così come Villarreal e Betis ne La Liga, perché non più rientrante negli schemi di Gasperini. Da valutare anche l’eventuale ipotesi tutta italica dell’Inter, nel caso in cui Onana dovesse fare fagotto verso il Chelsea. Quel che destabilizzerebbe maggiormente le propensioni dei nerazzurri di Milano, però, è proprio la clamorosa permanenza di Carnesecchi. Anche la Juventus, quindi, dovrebbe virare le proprie attenzioni sull’altro gioiellino Guglielmo Vicario in forze all’Empoli.