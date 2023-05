Ultimo bilancio della Lazio: fatturato, debiti e previsioni per il futuro

L’ultimo bilancio Lazio è stato pubblicato da tempo ma è utile parlarne, in vista della chiusura del prossimo. Vediamone gli aspetti chiave.

Tutti gli appassionati di calcio sanno che la squadra rivale per antonomasia della Roma, è la Società Sportiva Lazio, meglio nota come SS Lazio o più semplicemente Lazio. Si tratta di una società polisportiva italiana della Capitale, nota e rinomata in particolare per la sua sezione calcistica.

La società di cui parleremo nel corso di questo articolo è stata fondata nel 1900 e gioca le sue partite casalinghe allo Stadio Olimpico di Roma, che condivide con i giallorossi della Roma.

Forse non tutti sanno che il suo colore sociale è il celeste perché rappresenta il cielo di Roma, mentre la sua mascotte ufficiale è l’aquila, che intende rappresentare la forza e della potenza. La bacheca del club è di prestigio, annoverando due scudetti e varie coppe nazionali ed internazionali.

Ma fatte queste doverose premesse, come stanno oggi i conti in casa Lazio? Quali sono i dati contabili dell’ultimo bilancio chiuso, approvato e pubblicato ovvero quello della stagione 2021-2022? E quali le prospettive in vista del prossimo? Cerchiamo insieme di fare il punto della situazione, in un momento come questo quanto mai opportuno dato che ci avviciniamo alla fine del campionato di serie A ed alla data fatidica del 30 giugno. I dettagli.

Ultimo bilancio Lazio 2021-2022

Ci sono in Italia blasonate società di calcio che non navigano affatto in acque tranquille e ci riferiamo, in primis, ad Inter e Juventus: se la prima è alle prese con difficoltà finanziarie di rilievo, la seconda è infatti al centro di questioni giudiziarie che potrebbero avere strascichi molto pesanti nei prossimi mesi. Le cose vanno meglio invece nella Lazio che, come comunicato lo scorso anno, ha chiuso il bilancio 2021-2022 al 30 giugno scorso con un rosso di ‘soli’ 17 milioni circa – 17,42 milioni per la precisione.

Da un po’ di anni sul fronte finanziario i risultati del club rivale della Roma non sono particolarmente positivi. Infatti anche l’esercizio al 30 giugno 2021 fu chiuso in perdita, per la cifra di 24,21 milioni di euro. E non dimentichiamo anche che l’ultimo bilancio è il quarto chiuso consecutivamente in perdita dal club biancoceleste.

Quando si parla di bilancio di una società – e questo vale anche per la SS Lazio – è opportuno distinguere tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato, vale a dire due documenti contabili diversi ed usati dalle società per fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria. In estrema sintesi il bilancio d’esercizio è un documento contabile che include le entrate, le uscite e il patrimonio di una società per un certo lasso di tempo. In altre parole, il bilancio d’esercizio indica una panoramica della situazione finanziaria di una certa società (calcistica e non) e dà informazioni significative sulle sue attività, passività e patrimonio netto. Tra poco parleremo proprio di questi dati, con riferimento alla SS Lazio.

Invece, il bilancio consolidato consiste – in linea generale – in un documento contabile che somma le informazioni finanziarie di una società e delle sue controllate. In altre parole, il bilancio consolidato dettaglia informazioni sulla situazione finanziaria di tutto un gruppo aziendale, formato da una società madre e dalle sue controllate, come se fosse una singola entità. Di seguito non intendiamo soffermarci ulteriormente su questa distinzione, di rilievo squisitamente dal lato tecnico, ma appunto ci focalizzeremo – come accennato in apertura – su quelli che sono i dati contabili del bilancio SS Lazio esercizio 2021-2022.

Fatturato Lazio 2021-2022

Se guardiamo agli ultimi e più aggiornati dati di bilancio di cui siamo in possesso, possiamo indicare che il fatturato o valore della produzione della società biancoceleste, per la stagione 2021-2022, è stato uguale a circa 135,25 milioni di euro mentre i costi sono stati pari a circa 130,23 milioni di euro. In calo dunque sia il fatturato, perché nell’esercizio anteriore e relativo alla stagione 2020-2021 fu di circa 164,74 milioni, sia i costi gravanti sul club, perché 160,78 milioni di euro fu la cifra relativa a questa voce per quanto riguarda la stagione 2020/21.

Andando un po’ più nel dettaglio e considerando dunque anche la gestione dei diritti dei calciatori (ci riferiamo a plusvalenze e ricavi da prestiti) i ricavi totali sono pari a circa 161,1 milioni di euro (contro i 169,8 milioni nel 2020/21). In particolare, ai ricavi si aggiungono infatti ben 24,9 milioni di euro circa di plusvalenze – e il riferimento maggiore va alla cessione di Correa all’Inter, corrispondente al valore di 19,8 milioni di euro. Questo emerge dai dati contabili dell’ultimo bilancio approvato dalla SS Lazio lo scorso 30 giugno.

Sul piano dei costi, invece, sommando gli ammortamenti il totale raggiunge quota 173 milioni di euro (contro la cifra pari a 196,4 milioni nella stagione calcistica 2020/21).

Bilancio Lazio 2021-2022: le cifre chiave dei ricavi

Sul piano delle entrate, la voce più consistente è rappresentata dai diritti televisivi, uguali a 85,6 milioni di euro (scesi rispetto ai circa 143,8 milioni nel bilancio anteriore, in particolare per lo spostamento di una quota legata alla stagione 2019/20).

Ma vediamo più da vicino le singole voci di ricavo, che vanno a comporre il fatturato Lazio stagione 2021-2022:

derivanti dalle gare: 10,5 milioni di euro;

da diritti tv: 85,6 milioni di euro;

da sponsor e pubblicità: 23,9 milioni di euro;

da gestione diritti calciatori: 25,8 milioni di euro, dei quali 24,9 milioni di plusvalenze e 0,9 milioni di ricavi da prestiti;

altre ricavi: 13,3 milioni.

Si giunge così alla voce di fatturato complessiva, e relativa alla stagione calcistica 2021-2022 pari – come detto sopra – a circa 161,1 milioni (contro 169,8 milioni dell’esercizio anteriore).

Bilancio Lazio 2021-2022: le cifre chiave sui costi

Vediamo ora i dettagli sulle voci relative ai costi e che, dunque, vanno a determinare il ‘lieve’ passivo segnalato dal club biancoceleste nell’ultimo bilancio reso noto, ovvero quello della stagione 2021-2022.

Come abbiamo accennato sopra, i costi operativi a bilancio per la Lazio sono calati a 130,2 milioni di euro, rispetto ai 160,7 milioni del bilancio dell’esercizio precedente. A detti costi si aggiungono ammortamenti per la cifra pari a circa 40,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 34,7 milioni della stagione anteriore.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell’ultimo bilancio Lazio 2021-2022 scopriamo che la maggior parte dei costi è correlata al personale, a quota 99,1 milioni di euro (da notare che la voce è in forte calo rispetto ai 135,4 milioni dell’esercizio anteriore). E, sul piano dei costi, rilevano anche le voci in tema di oneri per servizi esterni pari a circa 22,2 milioni, a fronte dei circa 16,7 milioni dell’esercizio societario 2020/21.

In sintesi ecco di seguito la situazione sui costi:

costi del personale: 99,1 milioni di cui 95,1 milioni per salari e stipendi;

oneri da gestione diritti calciatori: 0,6 milioni;

oneri per servizi esterni: 22,2 milioni di euro;

ammortamenti pari a 40,5 milioni di euro;

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: 3,8 milioni di euro;

accantonamenti e altre svalutazioni: 2,2 milioni di euro;

altri oneri: 4,4 milioni di euro.

Debiti Lazio: quali sono e a quanto ammontano

Quali sono le voci che in sintesi indicano che cosa pesa sulle casse della SS Lazio? Ebbene, se ci focalizziamo sulla differenza tra fatturato e costi abbiamo circa un – 11,9 milioni di euro rispetto al -26,9 milioni dell’esercizio 2020-2021. Più nel dettaglio, il risultato ante imposte è stato negativo per 13,3 milioni, contro il – 27,5 milioni dell’esercizio 2020/21, invece il risultato netto – il ‘rosso’ di cui abbiamo parlato all’inizio – ha un valore negativo per circa 17,4 milioni di euro. Invece il passivo 2020-2021 è stato corrispondente ai circa 24,2 milioni, come abbiamo ricordato in precedenza.

Ma qual è il patrimonio netto della Lazio? Ebbene, al 30 giugno dello scorso anno è stato indicato come negativo per 8,52 milioni di euro (contro il valore positivo pari a 2,73 milioni nel 2020/21).

I debiti sono invece corrispondenti a circa 195,58 milioni di euro, al netto dell’esposizione finanziaria, dei fondi e dei risconti passivi. Ed ancora, l’indebitamento finanziario netto ha un valore negativo per 46,04 milioni di euro con un aumento di 20,73 milioni di euro nei dati dell’ultimo bilancio.

Patrimonio netto Lazio bilancio 2021-2022: chiarimenti

Abbiamo poco sopra citato il dato più aggiornato di cui siamo in possesso circa il patrimonio netto della Lazio e parlarne è molto importante, perché si tratta di un dettaglio che per una società di calcio – in sostanza – rappresenta la differenza tra il valore totale dei suoi asset (che includono soprattutto beni immobili, giocatori, investimenti ma non solo) e il totale delle passività (vale a dire le tasse, le obbligazioni finanziarie e ulteriori debiti).

In termini estremamente pratici, il patrimonio netto di una società di calcio consiste nella quantità di denaro che sarebbe disponibile per gli azionisti del club se tutti gli asset SS Lazio fossero venduti e tutte le sue passività fossero saldate.

Ecco perché il valore del patrimonio netto di club di calcio, compreso quello della SS Lazio, può essere utilizzato come indicatore della sua stabilità sul piano contabile e finanziario, come pure della sua attitudine a far fronte alle obbligazioni a lungo termine. Perciò è vero che una società di calcio con un patrimonio netto alto è ritenuta più solida e meno rischiosa di una società con un patrimonio netto ridotto.

Previsioni bilancio Lazio 2022-2023

Nel corso di questo articolo abbiamo visto i dati di bilancio della SS Lazio relativi all’esercizio 2021-2022. Sulle previsioni relative al bilancio che verrà chiuso nelle prossime settimane, e relativo a questa stagione, non abbiamo elementi sufficienti per poter effettuare una previsione accurata, tuttavia recentemente il club ha reso noti i risultati finanziari relativi al primo semestre dell’esercizio 2022/2023, chiuso con un valore della produzione pari a circa 67,01 milioni di euro, dunque con un – 6,4% rispetto ai 71,56 milioni conseguiti nella prima metà dell’esercizio anteriore e di cui abbiamo parlato sopra.

Il risultato netto ha avuto un valore negativo per la somma pari a circa 21,48 milioni di euro, contro l’utile di 4,6 milioni di euro contabilizzato nel primo semestre dell’esercizio anteriore – in seguito a inferiori proventi da cessione contratti di calciatori. Alla fine dello scorso anno l’indebitamento netto della squadra biancoceleste risultava pari a circa 53,84 milioni di euro, contro i 46,04 milioni di inizio esercizio. Sempre a fine 2022 il patrimonio netto era negativo per 30,01 milioni. Questo emerge dai dati finanziari del primo semestre 2022/2023 della SS Lazio.

Quando escono i bilanci Lazio e quando si chiude?

Il management della SS Lazio ha spiegato che, comunque, alla luce degli ultimi dati contabili non vi sono elementi o criticità tali da mettere a rischio la capacità del gruppo di lavorare efficacemente nel medio-lungo termine e garantire la solidità economico-finanziaria.

Il prossimo bilancio Lazio 2022-2023 sarà presumibilmente chiuso entro le prossime settimane, com’è prassi per la generalità dei club di calcio. Non dimentichiamo infatti che le società di calcio professionistiche tipicamente chiudono gli esercizi al 30 giugno di ciascun anno, quando i campionati di Serie A e di Serie B sono appena terminati.

Più nel dettaglio, le squadre di calcio chiudono il bilancio entro il 30 giugno di ciascun anno perché questa data costituisce la fine dell’anno fiscale, e dunque l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi e del bilancio stesso, presso la camera di commercio.

Non solo. Il 30 giugno è altresì la data di fine della stagione calcistica nel nostro continente, e perciò una buona data di riferimento per la chiusura del bilancio per i club di calcio. Ciò consente alle società, Lazio compresa, di valutare l’andamento della stagione sportiva appena terminata e di capire quali decisioni strategiche adottare sulla formazione della rosa dei giocatori, sugli investimenti futuri e sulla gestione complessiva del club.

Di solito, i bilanci delle squadre di calcio sono poi pubblicati vari mesi dopo la chiusura del bilancio al 30 giugno del singolo anno. Ovviamente la pubblicazione dei bilanci delle squadre di calcio costituisce un momento clou per i tifosi, gli investitori e gli appassionati di sport, in quanto dà una serie di interessanti dati sulle finanze e sulla salute finanziaria di un dato club. E sono quelli che abbiamo analizzato sopra.