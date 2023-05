Stadio Atalanta: prezzi, posti migliori e come arrivare al Gewiss Stadium

Lo Stadio dell’Atalanta, oggi noto anche come Gewiss Stadium, è un impianto interessante sotto vari punti di vista. Ecco una guida ad hoc.

Negli ultimi anni l’Atalanta ha avuto un ruolo di primo piano nel panorama calcistico italiano e non solo. Più volte classificatasi al terzo posto della classifica finale di campionato di Serie A, la squadra di Bergamo vanta altresì l’approdo ai quarti di finale di Champions League nell’edizione 2019-2020 della manifestazione. Risultati di prestigio che inorgogliscono società e tifosi.

Ma è vero che una ricca storia quasi centenaria caratterizza il club, che raccoglie sostenitori non soltanto nella città di Bergamo. Proprio per questo, nel corso di questo articolo, analizzeremo alcuni aspetti interessanti dello Stadio dell’Atalanta, oggi denominato Gewiss Stadium per uno specifico accordo commerciale. Quando è stato inaugurato? Cosa cambia nell’impianto con la ristrutturazione programmata e messa in atto in tappe successive? Come raggiungere lo stadio? E dove dormire nelle vicinanze? Di seguito risponderemo a queste e ad altre domande che, tipicamente, un tifoso si pone.

Ecco allora tutti i dettagli sullo Stadio dell’Atalanta e su ciò che è meglio ricordare prima di comprare un biglietto per una partita del club.

Inaugurazione Stadio dell’Atalanta: quando è stata?

Lo stadio di Bergamo, luogo delle partite casalinghe dell’Atalanta, ha una storia articolata e di valore. Sito in viale Giulio Cesare, fu inaugurato nel 1928, per un costo per la costruzione che è stato stimato in circa 3.500.000 lire.

Nel corso del tempo è stato denominato in vari modi: Stadio Mario Brumana, Stadio Comunale e Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Ebbe in partenza una capienza di circa 12.000 posti.

L’area occupata, pari a circa 35.000 mq, è ancora la stessa, per un campo che misura 110m x 70m. Oggi la struttura può contenere circa 20mila spettatori, ma i lavori di ristrutturazione aumenteranno la capienza di alcune migliaia di unità. Come indica la società Atalanta nel suo sito web, rispetto alla struttura originale sono state aggiunte la copertura alla Tribuna Rinascimento e due curve.

Da alcuni anni lo stadio dell’Atalanta ha cambiato nome in quello usato oggi. Il suo nome è infatti Gewiss Stadium e ad annunciare la novità fu la stessa società calcistica con una nota pubblicata sul proprio sito web. Il club e l’azienda Gewiss hanno infatti sottoscritto un accordo di partnership per sei stagioni, a cominciare da quella 2019-2020. L’azienda ha così acquisito i diritti di denominazione della struttura dedicata alle partite di calcio della Dea. I dettagli economici della sponsorizzazione sono però rimasti riservati.

Si tratta indubbiamente di una partnership di rilievo per i nerazzurri di Bergamo dato che, proprio nel sito internet dell’azienda citata, si può leggere che Gewiss è oggi la più importante azienda del settore elettrotecnico a capitale italiano. Peraltro le sue origini sono orobiche, proprio come il club di calcio dell’Atalanta.

Non dimentichiamo poi che anno chiave per l’impianto fu il 2017, quando la proprietà dello stadio passò dal Comune di Bergamo all’Atalanta, divenendo il quarto impianto moderno gestito direttamente da un club calcistico nel nostro paese – dopo lo Juventus Stadium di Torino (2011), lo Stadio Friuli di Udine (2013) e lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone (2016).

Stadio Atalanta: il percorso di ristrutturazione continua

Atalanta e Gewiss sono due grandi realtà dell’imprenditoria bergamasca, che hanno scelto la via della collaborazione per realizzare uno stadio completamente rinnovato, un’avveniristica struttura che renderà il Gewiss Stadium una struttura in grado di ospitare fino a circa 24mila spettatori, in linea con il bacino di utenza della Dea – spiega la società nel suo sito web. Il costo totale dell’investimento privato è stato stimato in circa 35 milioni di euro.

La ristrutturazione, peraltro, al piano terra include 17 unità commerciali, e si caratterizza per tre step successivi. Secondo le intenzioni del progetto del club la struttura sarà completamente coperta, le tribune principali resteranno quelle di oggi ma le curve saranno realizzate ex-novo.

Nel piano di ristrutturazione è la demolizione della curva sud, del settore ospiti e successivamente dei distinti sud. L’impianto completato vedrà anche la realizzazione del parcheggio interrato adiacente e delle opere di urbanizzazione di cui al piano attuativo. Il cantiere completerà i lavori nell’agosto 2024 ed è stato organizzato per essere operativo nei periodi in cui non si disputa il campionato.

Ovviamente il nuovo impianto sarà in grado di rispettare tutte le normative per poter disputare le coppe europee e le partite internazionali, che peraltro hanno visto spesso protagonista l’Atalanta negli ultimi anni.

Esiste un museo dell’Atalanta?

L’Atalanta ha una lunga storia, ma esiste un luogo che raccoglie i momenti più importanti del club? Ebbene, al momento non esiste un museo del club all’interno del Gewiss Stadium o Stadio dell’Atalanta, ma è intenzione della dirigenza inserirlo quanto prima. Infatti la società ha comunicato che un ulteriore obiettivo è realizzare il museo sotto la nuova curva sud che si realizzerà entro il 2024, al termine dei lavori di ristrutturazione.

Tuttavia oggi è possibile visitare il “Centro Sportivo Bortolotti”, ovvero il centro di allenamento dell’Atalanta e il luogo dove peraltro sono posti anche la sede amministrativa e gli uffici del club. Nel centro sportivo ci sono locali dedicati alla storia dell’Atalanta, nei quali è possibile vedere fotografie, cimeli e trofei del club.

Come arrivare allo Stadio dell’Atalanta in auto?

Essendo situato nella città di Bergamo, per ogni tifoso o appassionato di calcio che intende seguire una partita della Dea dal vivo, non vi sono particolari difficoltà ad arrivare all’impianto sportivo.

Chi intende giungere in automobile e proviene dall’autostrada A4 Milano-Venezia, dovrà semplicemente prendere l’uscita di Bergamo e seguire le indicazioni stradali per il centro città. Dopo esser entrati in città, basterà seguire i cartelli che indicano la direzione per lo stadio, che si trova nel quartiere di Bergamo Est. Come riporta infatti il sito ufficiale el club, all’uscita dell’autostrada A4 “Bergamo” si deve imboccare la circonvallazione in direzione “Valli di Bergamo” e poi alla rotonda proseguire seguendo l’indicazione “Stadio” e immettersi su viale Giulio Cesare.

Gli automobilisti che invece arrivano dalla tangenziale di Bergamo, dovranno uscire alla rotonda di Bergamo Est e proseguire rispettando le indicazioni per lo stadio, che comunque è facilmente raggiungibile. Oggi peraltro le auto sono comunemente dotate di un navigatore satellitare e, dunque, per non sbagliarsi è sufficiente impostare come destinazione “Stadio Atleti Azzurri d’Italia” o “Gewiss Stadium” – i nomi ufficiali dello stadio. Il tragitto risulterà così ridotto e semplificato.

Precisiamo altresì che è preferibile arrivare alcune ore prima dell’orario della partita, in modo da non rischiare di finire imbottigliati in qualche coda o avere problemi di parcheggio.

Dove parcheggiare presso lo Stadio dell’Atalanta?

Ricordiamo che lo stadio dell’Atalanta, o Gewiss Stadium, dispone di un parcheggio interno riservato ai tifosi e posizionato di fronte all’ingresso dell’impianto, ma attenzione perché non è molto grande e conseguentemente – in caso di forte afflusso di persone – potrebbe rivelarsi necessario posteggiare nelle vicinanze. Comunque le alternative non mancano.

Vi sono alcune zone limitrofe all’impianto che ben si prestano allo scopo di parcheggiare il proprio mezzo. Ci sono infatti diverse vie dove è possibile trovare parcheggio, come ad esempio in via Don Luigi Palazzolo, via Angelo Maj, via Gavazzeni e via Bagnatica. In ogni caso è preferibile arrivare in anticipo rispetto all’orario della gara perché potrebbero esserci difficoltà a trovare posteggio nelle vicinanze.

Una ulteriore alternativa è il parcheggio del centro commerciale Borgo Palazzo, sito in via Paleocapa, a circa venti minuti a piedi dallo stadio. Per chi ama camminare è una buona soluzione perché è un parcheggio gratuito, ma è comunque consigliato verificare gli orari di apertura del centro commerciale onde evitare problemi di accesso al parcheggio.

Come arrivare allo Stadio Atalanta in autobus?

Come indica il sito web del club, linea dell’autobus di riferimento per raggiungere l’impianto è la 9, ma è vero che è prevista tutta una rete di trasporto pubblico che agevola i tifosi che vogliono andare a vedere una partita dei loro beniamini. Lo spiega l’ATB – Azienda Trasporti Bergamo: è in vigore uno specifico accordo sottoscritto tra Atalanta Bergamasca Calcio e l’azienda stessa per il quale, in occasione delle partite casalinghe di campionato, tutti i possessori di biglietto per il match del club possono servirsi senza costi e per tutto il giorno le corse dell’intera rete ATB e TEB.

Onde usufruire dell’agevolazione, è sufficiente mostrare al personale di controlleria il biglietto valido per la partita di campionato prevista per quel giorno. Nel suo sito web l’azienda di trasporto pubblico locale specifica anche che sono effettuate corse aggiuntive per l’intensificazione del servizio festivo.

In ogni caso, per maggiori informazioni su linee ed orari e, per tenersi aggiornati su eventuali nuove iniziative in vista della prossima stagione, rinviamo alla pagina internet ad hoc di ATB.

Come arrivare allo Stadio Atalanta in treno?

Chi intende arrivare allo stadio Gewiss dell’Atalanta in treno, dovrà scendere alla stazione di Bergamo, che non a caso è servita da non poche linee ferroviarie nazionali ed internazionali. Come è ovvio immaginare, dalla stazione di Bergamo ci sono poi più opzioni per arrivare allo stadio dell’Atalanta.

Infatti da qui si può prendere la linea 9 dell’autobus, che porta direttamente all’impianto della Dea. Il tempo di percorrenza è di circa 20-25 minuti, in base al traffico. Non mancheranno anche i taxi, per chi intende abbreviare i tempi di percorrenza spendendo però alcuni euro in più per il viaggio. Il tempo di percorrenza per arrivare allo stadio in taxi è di circa 10-15 minuti, anche qui in base al traffico.

Non dimentichiamo poi che esiste anche l’alternativa car sharing, dato che nella città sono operative varie compagnie di car sharing, come ad es. il servizio E-Vai. Chi intende sfruttare questa modalità di viaggio potrà così prenotare un’auto direttamente da un’app per smartphone e raggiungere lo stadio in brevissimo tempo.

Ricordiamo comunque che, in ogni caso, è sempre meglio verificare gli orari degli autobus o prenotare il taxi o il car sharing un po’ prima, per evitare di dover attendere troppo tempo alla stazione e rischiare di arrivare in ritardo alla partita.

Come arrivare allo Stadio Atalanta dall’aeroporto?

Anche per le persone che vengono da più lontano e che dunque atterrano all’aeroporto, non mancano le alternative per raggiungere l’impianto. Ebbene, anzitutto ricordiamo che l’aeroporto più vicino allo stadio dell’Atalanta, il Gewiss Stadium, è l’aeroporto di Orio al Serio, localizzato a circa 10-15 minuti di auto in zona sud est della città.

Dall’aeroporto il passeggero può arrivare all’impianto con:

autobus-navetta da Orio al Serio fino alla stazione di Bergamo, situata a circa 10-15 minuti di auto dall’impianto dell’Atalanta. Dalla stazione di Bergamo non mancheranno poi gli autobus locali per giungere allo stadio. Vari i mezzi che fermano proprio in prossimità dell’impianto;

noleggio auto, dato che è prevista anche questa opzione per chi arriva all’aeroporto di Orio al Serio e intende guidare fino allo stadio dell’Atalanta. Ricordiamo che il costo del noleggio dell’auto sarà legato dalla durata del noleggio e al tipo di auto desiderato per il tragitto;

taxi, dall’aeroporto di Orio al Serio con destinazione stadio. Non sarà difficile trovarne uno e il costo del tragitto non dovrebbe superare i 25-30 euro.

Dove dormire nelle vicinanze? Alcune proposte di hotel

Chi intende fare una visita alla città di Bergamo e magari fermarsi per un weekend, in concomitanza con la partita, potrebbe considerare l’idea di dormire in un hotel o B&B della città. Ecco di seguito alcune alternative degne di nota per quanto riguarda l’alloggio in hotel:

hotel NH Orio al Serio, ovvero un albergo a 4 stelle localizzato vicino all’aeroporto di Orio al Serio. La struttura ha camere spaziose e moderne, con aria condizionata, connessione Wi-Fi gratuita e TV a schermo piatto. Non mancano altresì il ristorante, il bar e un parcheggio privato. La struttura si trova a circa 10 minuti di auto dallo stadio;

Starhotels Cristallo Palace, impianto a circa 15 minuti di auto dallo stadio che presenta camere eleganti e spaziose, con aria condizionata, TV a schermo piatto e connessione internet Wi-Fi senza ulteriori costi. Compresi nei servizi dell’hotel anche una piscina all’aperto e un centro fitness;

Winter Garden Hotel Bergamo Airport, a circa 10 minuti di auto dallo stadio, è un edificio caratterizzato da camere moderne e confortevoli, con aria condizionata, TV a schermo piatto e connessione Wi-Fi senza ulteriori costi per il cliente. Inclusi nei servizi anche una piscina coperta e un parcheggio privato.

Dove dormire nelle vicinanze? Alcune proposte di B&B

Chi vuole risparmiare qualcosa rispetto al classico hotel potrebbe valutare l’opzione del Bed&Breakfast. Vediamo alcune alternative:

B&B Cà Rossa, a circa 10 minuti di auto dallo stadio, è una struttura che offre camere confortevoli e luminose, con aria condizionata, TV a schermo piatto e connessione Wi-Fi gratuita. Il cliente potrà giovarsi della presenza di un giardino e di un parcheggio privato gratuito;

B&B Mirabell, attività a circa 15 minuti di auto dallo stadio, con camere spaziose, confortevoli e dotate di aria condizionata, ma anche con TV a schermo piatto e connessione Wi-Fi gratuita. Il B&B in oggetto presenta poi un parcheggio privato e una colazione inclusa nel prezzo della camera;

B&B Il Girasole, si tratta di un bed & breakfast a circa 20 minuti di auto dallo stadio Gewiss dell’Atalanta. Le camere sono elementari ma accoglienti, caratterizzate anch’esse da connessione Wi-Fi gratuita e bagno privato. Incluso un parcheggio privato, adatto a chi arriva in città con l’automobile.

Attenzione però al seguente aspetto: il tifoso dell’Atalanta che intende andare a vedere un match farà bene ad evitare rischi e a prenotare l’alloggio con alcuni giorni di anticipo, in caso di eventi o partite che possono comportare maggiori richieste di camere disponibili. Pensiamo ad esempio alle partite di coppa, che hanno spesso visto protagonista la Dea in questi ultimi anni.

Quale settore scegliere? I posti migliori e da evitare

Rimarchiamo che, per quanto attiene alla scelta dei posti, chiaramente hanno un ruolo chiave le preferenze personali e le esigenze di ogni singolo spettatore, e di conseguenza la scelta del dove mettersi per seguire la partita è del tutto soggettiva e legata anche alla disponibilità di denaro per il biglietto.

Nel complesso, lo Stadio dell’Atalanta – anche con il completamento dei lavori di ristrutturazione – resta un impianto di ridotte dimensioni e, conseguentemente, non vi sono posizioni particolarmente sgradite o inadatte per seguire una partita della Dea. Tuttavia qualche precisazioni sui posti preferibili e quelli evitabili, è possibile farla.

Un po’ come è nella generalità degli impianti sportivi per le partite di calcio, i posti in tribuna (Vip, d’Onore Nerazzurra e Centrale) sono quelli che offrono la migliore visuale del match. La vista è panoramica e vi è buona visibilità del campo su entrambe le porte. Chiaramente i posti centrali della tribuna garantiscono una visione migliore del terreno di gioco rispetto a quelli ai lati. Al contempo però i costi dei biglietti per quest’area sono maggiori.

Anche i posti nella cd. tribuna laterale permettono comunque di seguire abbastanza bene le varie azioni di gioco, e sono vicine alle aree in cui si trovano le tifoserie organizzate. L’appassionato tifoso dell’Atalanta potrà vivere una soddisfacente esperienza anche in curva, a patto di gradire un ambiente più movimentato della tribuna e la presenza di sostenitori più vivaci.

Se ci si chiede invece dei posti da evitare, rispondiamo che sicuramente i posti dietro le reti non sono i migliori, perché caratterizzati da una visibilità limitata delle azioni sul campo, in particolare nell’ambito delle fasi di gioco che si svolgono nelle vicinanze delle reti stesse. Anche i posti in tribuna superiore potrebbero presentare qualche ‘inconveniente’ come la presenza di telecamere o strutture dell’impianto, in grado di limitare in parte la visione della partita.

Costo biglietti Stadio dell’Atalanta

Ovviamente, come già per la generalità degli impianti sportivi dove si svolgono partite di calcio, il costo di un biglietto per vedere un match dell’Atalanta al Gewiss Stadium può variare sulla scorta di più fattori. Il tipo di partita, la posizione del posto a sedere e la disponibilità dei biglietti sono elementi in grado infatti di influenzare il costo anche in modo molto significativo.

Possiamo comunque affermare che, in linea generale, i prezzi dei biglietti per una partita di campionato di Serie A dell’Atalanta al Gewiss Stadium possono partire da un minimo di circa 25-30 euro per i posti meno cari, fino ad arrivare agli oltre 200 euro per i posti migliori della tribuna – ovvero quelli della Tribuna d’Onore nerazzurra.

Non dimentichiamo poi che i biglietti per le partite di coppa o per le partite contro top club possono essere più costosi. Gli interessati ad acquistare un biglietto per le partite dell’Atalanta dovranno fare riferimento direttamente al sito web ufficiale del club (che contiene una sezione ad hoc proprio relativa alla vendita dei biglietti) o rivolgersi ai punti vendita autorizzati.

Quanto costano gli abbonamenti?

Chi intende seguire più partite della Dea nel corso del campionato di Serie A farà bene a considerare l’opzione abbonamento. Ebbene, ricordiamo che i prezzi dell’abbonamento per vedere le partite casalinghe dell’Atalanta al Gewiss Stadium sono ovviamente legati alla posizione del posto a sedere.

Come specifica il club all’interno del suo sito web, la campagna abbonamenti alla Serie A dell’Atalanta si svolge oggi in modalità digitale e si divide in due fasi: prelazione abbonati alla Serie A e vendita libera.

In attesa delle novità sugli abbonamenti per la prossima stagione, ricordiamo che i costi sono sempre riportati dettagliatamente all’interno del sito web della Dea e prevedono all’incirca costi in curva attorno ai 200-300 euro e tra i 400 e gli 800 per la tribuna, fino a superare i 2mila e i 3mila euro per la tribuna centrale e la tribuna d’Onore nerazzurra.

Previsti ovviamente sconti ed agevolazioni per chi usufruisce della prelazione, come pure per le donne, gli over 65, gli under 18 e gli invalidi.

Attenzione anche al fatto che la disponibilità degli abbonamenti può cambiare e che il club potrebbe prevedere offerte e promozioni speciali per gli abbonati. Al fine di avere informazioni più dettagliate sui costi dell’abbonamento per la prossima stagione, è preferibile consultare il sito web ufficiale dell’Atalanta o contattare il club direttamente.