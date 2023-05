Record di presenze nella Lazio: la classifica di giocatori e allenatori con più partite

Andiamo a vedere quali sono i giocatori con più presenze e gli allenatori che hanno più panchine nella storia della Lazio.

Una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano è, senza nessun dubbio, la Lazio; il club biancoceleste, nel corso della sua storia, ha avuto giocatori e allenatori di grandissimo livello.

Scopriamo chi sono i giocatori con più presenze e gli allenatori con il maggior numero di panchine nel club biancoceleste.

Giocatori Lazio con più presenze

Iniziamo con i giocatori della Lazio con il maggior numero di presenze; al primo posto di questa speciale classifica troviamo Radu, difensore che veste la maglia biancoceleste dal 2008.

Il classe 1986 è un vero e proprio leader di questa squadra, un uomo spogliatoio che è fondamentale all’interno della stagione biancoceleste. Con la maglia della Lazio ha disputato la bellezza di 426 partite.

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo Favalli; l’ex difensore ha fatto parte di una della Lazio, probabilmente, più forti che ci siano mai stato.

In biancoceleste ha giocato 401 partite e ha vinto ben otto trofei tra cui un campionato e una Supercoppa Europea.

Giuseppe Wilson, con 395 presenze, si trova al terzo posto della classifica dei giocatori ad aver indossato più volte la maglia biancoceleste.

E’ stato un difensore forte fisicamente e che in campo dava sempre tutto; la Lazio non poteva fare a meno di un giocatore come Wilson.

Troviamo un altro difensore al quarto posto della classifica dei giocatori biancocelesti con più presenze nella storia del club; stiamo parlando di Paolo Negro che ha giocato 378 partite con la Lazio.

Difensore centrale che poteva essere impiegato anche come terzino destro; Paolo Negro era un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e molto abile nell’anticipo.

Ancora un difensore; nella quinta posizione di questa speciale classifica troviamo Senad Lulic; con la maglia della Lazio è sceso in campo ben 371 volte.

Terzino sinistro dotato di grande corsa e grande dinamismo era un giocatore che in campo dava sempre tutto.

Lulic avrà sempre un posto special nel cuore dei tifosi biancocelesti per via del gol, importantissimo, realizzato nella finale di Coppa Italia contro la Roma.

Non possiamo non sottolineare, tra i giocatori con più presenze nella storia della Lazio, la presenza di un ex portiere come Marchegiani, 339 partite con la prima squadra della capitale.

Marchegiani è stato un portiere abile tra i pali, bravo nelle uscite e con grande personalità; sapeva, infatti, guidare la retroguardia biancoceleste nel miglior modo possibile.

Allenatori Lazio con più presenze

Passiamo agli allenatori della Lazio con il maggior numero di presenze sulla panchina della Lazio; il tecnico biancoceleste che ha guidato più volte la prima squadra della capitale è Simone Inzaghi.

L’allenatore si è seduto sulla panchina dei biancocelesti per ben 251 volte e ha lasciato un segno indelebile nel cuore del tifosi dal momento che ha vinto tre trofei.

Al secondo posto, invece, troviamo Dino Zoff con 202 panchine alla guida della Lazio; di lui ci si ricorda non tanto per i trofei conquistati (nessuno alla guida del club biancoceleste) ma per essere riuscito a riportare i capitolini nelle coppe europee.

Un traguardo comunque importante per una squadra che, nel tempo, si è costruita una buona identità a livello internazionale.

Con 194 presenze, al terzo posto di questa classifica, troviamo Juan Carlos Lorenzo; ha allenato la Lazio in diversi periodo. Al suo tempo il calcio era decisamente diverso rispetto a quello che conosciamo.

Per i tifosi della Lazio è impossibile dimenticare Sven Goran Eriksson; il tecnico si è seduto sulla panchina del club biancoceleste per ben 188 volte.

Un periodo ricco di successi con l’allenatore che ha conquistato uno storico scudetto (nella stagione 1999/2000) e la Supercoppa Europa in finale contro il Manchester United. Tecnico che ha scritto pagine di storia molto importanti per il club capitolino.

Chiudiamo questa speciale classifica con Delio Rossi che ha guidato la Lazio ben 184 volte; il suo periodo è stato decisamente importante per il club biancoceleste.

La squadra capitolina, sotto la guida di Delio Rossi, ha ottenuto la qualificazione alla Champions League ma soprattutto ha conquistato una Coppa Italia battendo in finale, ai calci di rigore, la Sampdoria.

Classifica completa presenze Lazio rosa attuale

Andiamo, ora, a vedere la top dieci della classifica dei giocatori della Lazio, presenti nella rosa attuale del club biancoceleste, con più presenze.

Felipe Anderson: 46 presenze

Marusic: 43 presenze

Milinkovic: 43 presenze

Pedro: 42 presenze

Provedel: 41 presenze

Zaccagni: 41 presenze

Vecino: 41 presenze

Luis Alberto: 40 presenze

Hysaj: 39 presenze

Romagnoli: 38 presenze

Cataldi: 38 presenze

Lazzari: 34 presenze

Immobile: 34 presenze

Casale: 33 presenze

Cancellieri: 30 presenze