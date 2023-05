Peggio della carta Ronaldo: documento UFFICIALE e condanna inevitabile

Mentre in Italia le vicende extra campo legate alla Juventus hanno catalizzato l’attenzione, in Spagna è il Barcellona a dover fronteggiare un caso spinoso

È arrivato nell’ultimo weekend il primo grande successo nell’era post Messi al Barcellona. Al di là della Supercoppa dei mesi scorsi, i catalani sono tornati a trionfare in Liga, portando a casa un titolo prestigioso e che mancava da troppo tempo.

Un po’ come la Juventus in Italia, seppur con motivazioni ben differenti, il Barça ha però da far fronte anche ad alcune problematiche che poco centrano con quello che è il lavoro di campo. Al netto dei noti problemi economici, i blaugrana sono faccia a faccia col famigerato caso Negreira, che viene arricchito di nuovi spunti giorno dopo giorno. A tal proposito, come evidenziato da ‘El Confidencial’, un documento ufficiale del Tesoro incorporato nella sintesi del suddetto caso, rivela che il Barcellona avrebbe pagato fino a 28 milioni di euro circa a diverse società commerciali controllate da Neymar e dal suo entourage tra gli anni 2015 e 2018. Il Tribunale provinciale della città catalana ha emesso una condanna per frode fiscale nel dicembre 2016 per aver pagato parte dello stipendio dell’attaccante attraverso quelle stesse società. Tra le questioni che spiccavano c’era proprio la mancanza di giustificazione per i pagamenti a Neymar e alle società.

Ancora guai per il Barcellona: spunta un documento su Neymar

Un elenco di pagamenti a diverse società come N&N Administraçao, N&N Consultoria Esportiva e Agencia BO NR Sports per un complessivo che ammonta intorno ai 27.998.113 euro.

Ad ogni modo il documento incorporato nel caso Negreira mostrerebbe che il club spagnolo ha continuato a pagare Neymar attraverso le società dopo la sentenza, oltre al fatto che questa forma remunerativa sarebbe stata mantenuta anche fino alla partenza del calciatore del 2017.

Una situazione in merito alla quale il Barcellona ha anche rifiutato di pronunciarsi al ‘Confidencial’ senza dimenticare altre situazioni come i pagamenti a calciatori tramite auto Audi e voli charter. Il campo e le vicende al di fuori quindi si intersecano per il Barça che ha appena vinto la Liga ma deve ancora giocare altre ‘partite’ importanti.