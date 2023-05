Non solo penalizzazione, stangata Juve: “Impossibile non retroceda”

La Juventus attende ancora l’esito dei processi sportivi e spunta la stangata: impossibile che non venga retrocessa in Serie B

Penalizzazione sì o no? E quanti punti? Questi alcuni degli interrogativi con cui sta facendo i conti la Juventus da qualche mese a questa parte. Il momento della verità sta ormai per arrivare, ma continuano le indiscrezioni su quel che potrebbero essere le sanzioni per la società piemontese.

Il 22 maggio si esprimerà la Corte Federale di Appello sul filone plusvalenze, la terza sentenza di secondo grado sul caso dopo quella dello scorso anno, revocata poi a gennaio con la penalizzazione di 15 punti, annullata con rinvio il mese scorso dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.

Le sensazioni, anche leggendo le motivazioni dell’annullamento, propendono per una nuova penalizzazione, anche se è difficile azzardare una quantificazione, considerando anche la situazione in classifica. C’è poi da ricordare anche l’altro filone pendente, quello relativo alla manovra stipendi: ad aprile è arrivata la notifica di chiusura indagini, ma ad oggi non ci sono ancora i deferimenti. Una situazione complessa che nei prossimi giorni potrebbe trovare la quadratura definitiva.

Juventus in Serie B: la possibile stangata

A parlarne su Twitter è il giornalista Paolo Ziliani, da sempre attento a queste vicende e molto severo nei confronti della Juventus.

Rispondendo ad alcuni utenti, Ziliani parla della possibilità che la Procura Federale abbia preso una proroga ulteriore di 15 giorni sul filone stipendi prima di procedere ai deferimenti. Tempo che – stando al ragionamento del giornalista – servirà a capire la sanzione della CFA e permetterebbe alla società di decidere su un eventuale patteggiamento.

Questo però non dovrebbe servire a ‘salvare’ la Juventus da una vera e propria stangata. Ziliani è, infatti, convinto che “è impossibile che non venga inflitta almeno la retrocessione in serie B“, considerati i capi di imputazioni.

Un’opinione che sarà smentita o confermata nelle prossime settimane, quando la giustizia sportiva dovrà decidere su uno dei casi più complessi della sua storia. La Juventus attende di conoscere il proprio destino e capire da quali basi ripartirà il prossimo anno. I verdetti sono in arrivo.