Mendilibar ‘stana‘ la Juventus: “Li abbiamo studiati a lungo”

Siviglia-Juventus, le parole di Mendilibar alla vigilia della sfida contro i bianconeri, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League

Il sigillo nel finale di Federico Gatti ha rimescolato le carte in tavola dell’andata, stravolgendo tutto anche in ottica qualificazione. Nei 90 minuti dell’Allianz Stadium però, il Siviglia ha dimostrato di poter mettere in grave difficoltà lo scacchiere tattico della compagine di Allegri.

Gli andalusi hanno infatti tenuto in mano le redini del gioco per una parte importante della gara, trovando il gol ad una delle prime vere folate offensive ma dando poi la sensazione di non andare mai seriamente in difficoltà. La Juventus, però, ringalluzzita dal gol al 96′ e da un periodo di forma sostanzialmente positivo, si presenterà al Ramón Sánchez Pizjuán con la volontà di strappare il pass per la finale ma con la consapevolezza della difficoltà del fattore campo. Lo sa bene il tecnico degli andalusi, José Luis Mendilibar, che nella conferenza stampa di presentazione del match ha toccato vari argomenti.

Siviglia-Juventus, Mendilibar in conferenza stampa: “Dovremo essere concentrati”

Alle domande dei giornalisti in sala stampa Mendilibar ha subito risposto svelando quelle che potrebbero essere le armi a disposizione della Juventus: “Sono una squadra che vorranno sicuramente giocare il pallone, li abbiamo studiati a lungo.

Dovremo essere super concentrati nel saper difendere nell’interpretare i vari momenti della gara. Differenze con la gara contro lo United? A Torino abbiamo giocato bene, mentre nella gara di andata contro lo United c’eravamo espressi al di sotto delle nostre possibilità.“

La chiosa finale, poi, è arrivata sulla situazione del Siviglia, che in campionato ha faticato e non poco a trovare continuità di rendimento: “I calciatori si sono accorti che la semplicità può spesso portare risultati: è stata una stagione complicata. Neanche per il club è stato facile.”