Juventus, quanti problemi per Allegri: i convocati per Siviglia

La Juventus si prepara alla sfida col Siviglia: quattro assenti per Allegri prima della partenza per la Spagna

La Juventus va a caccia dell’accesso alla finale di Europa League: si ripartirà dall’1-1 maturato nella sfida d’andata all’Allianz Stadium.

Sono ventidue i calciatori convocati da Massimiliano Allegri per la sfida in programma domani sera al Ramón Sánchez Pizjuán dove la Juventus proverà ad avere la meglio sul Siviglia per guadagnare l’accesso alla finalissima di Europa League in programma il prossimo 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Arrivare in finale per giocarsi la vittoria del trofeo potrebbe salvare una stagione comunque deludente per la truppa di Massimiliano Allegri il quale, dopo la seduta di rifinitura di questa mattina, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Siviglia. Allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán si ripartirà dall’1-1 maturato all’andata, col gol di Gatti allo scadere ad evitare una sconfitta che avrebbe pesato tanto.

Juventus, i convocati di Allegri per la sfida di Siviglia

Ventidue calciatori partiranno alla volta della Spagna, in quattro invece resteranno a casa. Non convocati, infatti, gli infortunati Bonucci, De Sciglio e Pogba: stagione finita per il centrocampista francese dopo l’ultimo problema fisico.

Oltre agli infortunati, non sarà a disposizione il giovane Soulè, impegnato per il Mondiale Under 20. Questo l’elenco dei convocati: