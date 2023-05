Inzaghi in finale, ma il futuro non cambia: “Nessun motivo per parlarne”

Le dichiarazioni del giornalista in merito al tecnico nerazzurro, dopo la vittoria in semifinale di Champions League

Simone Inzaghi è certamente il grande artefice della conquista della finale di Champions League da parte dell’Inter. Il mister, solo poche settimane fa sembrava destinato all’esonero, ora alcuni parlano addirittura anche di rinnovo.

Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Inzaghi: “Sapendo come funzionano le cose a livello comunicazione un’eventuale non qualificazione alla finale di Champions avrebbe rimesso Inzaghi al centro delle critiche. Ora c’è una giusta celebrazione e questa è la vittoria di tutti, giocatori, società, ma forse è di più la sua di vittoria, perché ha una squadra molto su con l’età media, che gioca ad alti livelli a metà maggio, questo è merito del tecnico e del suo staff”.

Non è tempo, al momento, però, di parlare di rinnovo – “Nell’arco di un mese siamo passati dall’esonero al rinnovo, usiamo una misura – prosegue il giornalista -. Un mese fa non c’era pericolo di esonero, adesso non c’è motivo di parlare di rinnovo, ha un contratto in scadenza nel 2024 e ha sostanzialmente tre finali perché c’è quella di Champions, quella di Coppa Italia e un quarto posto da consolidare”.

Inter, Biasin: “Martinez superiore a Icardi”