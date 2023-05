Hazard gratis per Milan e Juve: rifiuta tutte le offerte

Eden Hazard è fuori dai programmi del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il belga ha rifiutato tutte le offerte

Grana Eden Hazard al Real Madrid. Il fantasista belga è ai margini della squadra di Carlo Ancelotti ed è finito in coda nelle gerarchie del tecnico di Reggiolo.

Quando viene impiegato l’ex Chelsea delude quasi sempre le attese e finora la sua avventura a Madrid è stata praticamente disastrosa. Arrivato nell’estate 2019 per sostituire un certo Cristiano Ronaldo, Hazard finora ha collezionato solo 76 presenze con 7 reti e 9 assist all’attivo. Il 32enne si è dovuto fermare a più riprese ai box, ma questo non giustifica il rendimento negativo del giocatore durante la sua esperienza a Valdebebas. La dirigenza di Real lo ha messo perciò sul mercato, però lo stesso Hazard per il momento non ha aperto all’addio ai campioni d’Europa.

Hazard mette nei guai il Real Madrid: si libera a parametro zero

Il belga ha un contratto fino al giugno 2024 e sarebbe intenzionato a rispettarlo, nonostante le aperture dei mesi scorsi.

Adesso Hazard avrebbe cambiato idea e, come riporta il quotidiano ‘Marca’ – non penserebbe alla possibilità di lasciare il Real Madrid questa estate. L’ex Lille e Chelsea avrebbe ricevuto delle offerte dalla MLS dal Montreal e in Arabia da Ryad, rispondendo però con un due di picche. Il belga non vorrebbe quindi separarsi dai ‘Blancos’ nonostante una situazione tutt’altro che congeniale a livello personale, mettendo nei guai appunto la società di Florentino Perez. Il Real Madrid vorrebbe risparmiare 30 milioni di euro lordi dall’ingaggio di Hazard, dando l’assalto così nel prossimo mercato estivo a Diaby del Bayer Leverkusen. Nei mesi scorsi il fantasista belga era stato accostato in Italia anche alla Juventus e soprattutto al Milan, che eventualmente potrebbero anche pensare a un assalto al giocatore tra un anno quando si libererebbe a parametro zero.