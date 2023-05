Esonero Pioli e sostituto choc: hanno scaricato Conte

Milan, il futuro di Pioli sempre più in bilico: il sostituto è già stato scelto, ma non si tratta di Antonio Conte

Sette gol subiti e zero segnati. Un risultato che parla chiaro per il Milan, ma anche per l’Inter. Stefano Pioli è stato nuovamente surclassato da Simone Inzaghi, con i nerazzurri che per il quarto derby del 2023 hanno avuto la meglio dei rivali cittadini.

Un risultato che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri e la conquista della finale da parte dei nerazzurri. Il percorso in Champions League del Milan è stato certamente positivo, ma la possibilità che la squadra non giochi la prossima Champions è altrettanto da sottolineare. Il Milan è quinto in classifica, con la Lazio che ha 4 punti di vantaggio e con l’ombra della penalizzazione che aleggia attorno alla Juventus, proprio con un Juventus-Milan da giocare alla penultima giornata.

Sondaggio CM.IT, post Pioli: scelto De Zerbi, Conte battuto

La mancata conquista della Champions League potrebbe cambiare completamente i piani in casa milanista. A rischiare potrebbero essere sia la dirigenza composta da Maldini e Massara, sia Stefano Pioli.

Il tecnico, nel caso in cui non dovesse centrare la qualificazione in Champions, potrebbe infatti salutare a fine stagione. A tal proposito nel sondaggio pubblicato sul nostro canale Telegram abbiamo chiesto proprio quale sarebbe il tecnico più adatto a sostituire l’allenatore emiliano alla guida dei rossoneri. Per il 50% non c’è dubbio, la scelta giusta si chiama Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano sta facendo benissimo al Brighton e strapparlo agli inglesi non sarà facile, specialmente dopo questa stagione. Chi è al momento senza squadra dopo l’addio al Tottenham è invece Antonio Conte.

L’ex ct della Nazionale però non è neppure la seconda scelta dopo De Zerbi. A lui è stato infatti preferito Vincenzo Italiano, scelto dal 26% dei partecipanti. Il tecnico che ha riportato la Fiorentina in Europa si giocherà la Coppa Italia proprio contro l’Inter di Inzaghi e giovedì potrebbe conquistare la finale di Conference League. Conte invece è stato scelto dal 18% dei partecipanti. Solo il 6% ha invece scelto l’allenatore che da Pioli ha ereditato lo scettro di campione d’Italia, Luciano Spalletti.