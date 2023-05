Delusione e Tapiro per Pioli dopo la ‘caduta’: “Ti fai ancora più male”

Ko anche nella gara di ritorno per il Milan di Stefano Pioli che ieri sera ha salutato la Champions League al cospetto dei rivali dell’Inter. Tapiro in arrivo per l’allenatore rossonero

Un gol di Lautaro Martinez nella ripresa ha fatto definitivamente calare il sipario sulla Champions League del Milan, uscito nel doppio confronto con i cugini dell’Inter. 3-0 il computo totale tra andata e ritorno in cui non c’è mai stata troppa storia.

Decisivo in particolare l’approccio negativo della sfida d’andata della scorsa settimana in cui l’Inter ha ben indirizzato il percorso qualificazione con un 2-0 che sembrava lasciare speranze limitate ai rossoneri per quanto concerne il ritorno. Anche nel secondo round, al di là di una sgasata di Leao nel primo tempo, il Milan non è apparso troppo pericoloso e a trionfare alla fine è stata la squadra di Simone Inzaghi.

Un ko che pone sotto i riflettori anche lo stesso Stefano Pioli, che subito dopo la debacle di San Siro ha conquistato il suo primo Tapiro d’oro. L’allenatore meneghino, raggiunto dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha risposto amareggiato in un fugace passaggio che si evince da un’anticipazione del servizio che andrà in onda questa sera: “Abbiamo dato il massimo. Quando vai così in alto e poi cadi ti fai ancora più male“.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia su Canale 5 dalle ore 20.35, per poter apprendere al meglio le reazioni a caldo dell’allenatore del Milan, molto deluso per l’esito del doppio confronto Champions con l’Inter.