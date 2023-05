Contatti Fiorentina, come scrivere ai viola? Numeri di telefono, e-mail e indirizzi assistenza

La Fiorentina è una società conosciuta e tifata in tutto il mondo, ecco dunque come si fa a entrare in contatto con i viola.

Sono poche le città che sono considerate non solo come simbolo di una città, ma più in generale di una regione intera, e la Fiorentina fa parte della categoria.

I viola hanno ampliato moltissimo il sistema di comunicazione negli ultimi anni, ecco dunque cosa si deve fare per poter entrare in contatto con la società di Rocco Commisso.

Come posso contattare la Fiorentina?

Per poter entrare in contatto con la Fiorentina c’è la possibilità di chiamare il numero di telefono 055.71259. Questo è il modo migliore per poter scrivere direttamente al “Fiorentina Point”, il centro principale dove vengono raccolte le richieste dei tifosi gigliati.

Per contattare direttamente la sede, che si trova in Viale Manfredo Fanti n.4 a Firenze, il numero da dover digitare sarà lo 055.503011. Vi è anche la possibilità di mandare un fax allo 055.579572. Il sito di riferimento della società è acffiorentina.com, fate attenzione perché esistono altri indirizzi con nomi simili.

Come mandare un messaggio alla Fiorentina?

Per poter mandare un messaggio alla Fiorentina ci sono diversi siti, tutti in base alle vostre esigenze. Quello principale è l’indirizzo e-mail fiorentinapoint@acffiorentina.it e si rifà al “Fiorentina Point”, il centro cardine dello smistamento dei contatti dei viola.

I tifosi intenzionati a portare uno striscione particolare all’interno dell’Artemio Franchi dovranno mandare una mail a striscioni@acffiorentina.it, mentre per contattare l’ufficio delle “Risorse Umane” l’indirizzo da utilizzare è hr@acffiorentina.it.

La Fiorentina sui social: Instagram, Facebook e TikTok

La Fiorentina è molto attiva nel mondo dei social network e quest’anno, vista la sua ottima campagna europea, ha visto accrescere e non poco i suoi numeri. Su Facebook presenta i numeri migliori, avendo superato da poco i 2 milioni di mi piace alla pagina “ACF Fiorentina”.

Sono invece circa la metà i follower che hanno deciso di seguire i viola su Instagram, infatti è solo un milione il numero di seguaci. L’obbiettivo è quello di raggiungere nel breve periodo la settima cifra anche su Tik Tok, social network che al momento prevede poco più di 600 mila follower.

ACF Fiorentina biglietteria telefono

Per poter contattare la Fiorentina per informazioni riguardanti al biglietto il consiglio è chiamare direttamente al numero 055.571259. In caso in cui il servizio clienti fosse ormai chiuso, la soluzione migliore è sempre mandare una mail.

Ci sono due indirizzi in questo caso, infatti potrete chiedere informazioni o a biglietteria@acffiorentina.it oppure tickets@acffiorentina.it.

Call Center ACF Fiorentina orari

Il servizio clienti della Fiorentina è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 fino alle 18, ma la società ha voluto venire incontro ai suoi tifosi. Il numero di telefono infatti potrà anche essere utilizzato per spedire un messaggio su whatsapp, dando modo di scriverlo in qualsiasi momento della giornata.

Annullare biglietto Fiorentina

L’annullamento del biglietto è un’operazione che avviene solamente in casi davvero molto rari. Per poter chiedere informazioni riguardo a questa eventualità si deve contattare la biglietteria, anche gli annullamenti molto spesso riguardano intere categorie ed è la stessa società a comunicare la decisione.

L’acquisto dei biglietti della Fiorentina avviene nel sito acffiorentina.vivaticket.it e nel caso in cui non si potesse andare allo stadio si può effettuare il cambio nominativo. Anche in questo caso basterà contattare il Fiorentina Point per poter risolvere il problema.

Contatti Fiorentina Store

Sono in totale due i “Fiorentina Store” ufficiali e ovviamente entrambi hanno la sede fisica in Toscana. Il primo si trova a Borgo San Lorenzo 11/R a Firenze ed è ribattezzato “Fiorentina Store Duomo”. Per poter contattare si dovrà chiamare il numero 055.2195323 e sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. La mail di riferimento sarà store@acffiorentina.it.

Il secondo invece si trova a pochi passi dal capoluogo toscano, per la precisione a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, in Via San Quirico 165. Il negozio è dentro al Centro Commerciale “I Gigli” e per questo motivo è ribattezzato “Fiorentina Store Gigli“. L’apertura è dalle 9 alle 22 dal lunedì al sabato, mentre la domenica è dalle 9 alle 21 e il numero di telefono è lo 055.898161. Per contattare la struttura via mail si dovrà scrivere a giglistore@acffiorentina.it.

InViola Card assistenza tessera del tifoso

Per qualsiasi problemi legati al servizio della tessera del tifoso “InViola Card“, il consiglio è quello di sentire direttamente il Fiorentina Point. Il sito ufficiale rimanda infatti allo stesso indirizzo mail, fiorentinapoint@acffiorentina.it, e anche il numero di telefono da contattare per qualsiasi problema sarà lo 055.571259.