“Caviglia distrutta”: la rivelazione di Lautaro Martinez dopo la gioia Champions

Lautaro Martinez è il protagonista del derby di ritorno con il gol vittoria: dopo la qualificazione racconta del suo infortunio

Per Lautaro Martinez è stata una serata magica. Suo il gol che ha chiuso il discorso qualificazione nel derby di ritorno contro il Milan, certificando la qualificazione in Champions League dell’Inter.

Il ‘Toro’ ne ha parlato nel post gara ai microfoni di ‘Sky’ dove però è tornato anche a raccontare dei problemi fisici avuti ad inizio stagione e rivelando il rischio di operazione per risolvere i fastidi alla caviglia.

L’argentino ha, infatti, affermato: “Soffro tanto quando non faccio prestazioni importanti. A volte il calo fisico conta tanto, in questa stagione non mi sono fermato con la caviglia distrutta, stavo valutando se operarmi o no. Ora sto bene, mentre giocavamo il Mondiale ho sofferto tantissimo, ho dovuto fare delle iniezioni per giocare. Poi non sono riuscito a dare il massimo, poi quei dieci giorni di riposo mi hanno fatto bene, ho lavorato tanto per mettermi a posto. Ora sto in grande condizione, il gol arriva: felicità assoluta e ringraziamento a tutti i compagni”.

Lautaro Martinez si gode la finale: “Serata memorabile”

Lautaro Martinez ha quindi continuato, sottolineando la grande gioia per la vittoria di questa sera.

“Questa sera la ricorderò per tutta la vita. C’è tanta storia e l’abbiamo affrontata nel modo giusto. Siamo troppo felici. La fascia? E’ speciale per me. Cerco di dare il massimo. Quest’anno sono cresciuto molto. I compagni mi aiutano a crescere e anche da Messi, al Mondiale, ho imparato tanto”.