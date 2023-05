Ricorso UFFICIALE dopo la sconfitta: gara da ripetere

Partita da ripetere, esplode la polemica con il ricorso ufficiale della società sconfitta: ecco il motivo del reclamo

Mai come in questa stagione calcistica, i verdetti del campo sono legati a doppio filo a quelli della giustizia sportiva. Con diversi casi che stanno tenendo banco e che influiranno necessariamente sulle classifiche finali dei vari campionati.

La situazione più eclatante è naturalmente quella che sta coinvolgendo la Juventus, alle prese con vari filoni giudiziari. All’inizio della prossima settimana, il nuovo verdetto di Corte d’Appello sulla penalizzazione per il caso plusvalenze. Sarà poi la volta del filone manovra stipendi e, più avanti, quello delle partnership terze con altri club, che potrebbero generare altre pesanti sanzioni per il club bianconero, al netto di un possibile patteggiamento che non eviterebbe decisioni di una certa rilevanza. In Serie B, poi, c’è il caso della penalizzazione della Reggina che pare destinato a ulteriori strascichi. Ma ci sono numerose ulteriori situazioni che fanno discutere e che possono segnare profondamente il finale di stagione.

Ricorso e risultato non omologato: destino appeso a un filo in zona retrocessione

In particolare, occhio a quanto è accaduto nei playout di Serie D, nel girone B. La sfida di domenica tra Folgore Caratese e Città di Varese si è risolta ai supplementari con la vittoria dei padroni di casa per 2-0 con le reti di Hyka e Calacoci e dunque con la retrocessione in Eccellenza del Varese, ma la gara ha avuto un antefatto piuttosto curioso.

La sfida era infatti iniziata con circa mezz’ora di ritardo perché l’arbitro aveva rilevato che le porte fossero troppo basse. Dunque, erano stati effettuati degli scavi per ‘alzare’ l’altezza delle traverse. Ma il Varese non ci sta e ha ufficialmente presentato ricorso contro il regolare svolgimento della gara. Il Giudice sportivo non ha ancora omologato il risultato finale e la decisione definitiva è attesa a breve, comunque in giornata.