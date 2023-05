Record di gol alla Lazio: la classifica dei migliori marcatori

La Lazio, nella sua storia, ha sempre avuto attaccanti di un certo livello; ecco chi sono i migliori goleador biancocelesti.

Nella capitale d’Italia, a livello calcistico, troviamo due squadre che si dividono (da sempre) il primato cittadino. Stiamo parlando di Roma e Lazio.

I biancocelesti, nella loro storia, hanno sempre avuto centravanti di un certo livello; andiamo a scoprire chi sono i goleador all time della Lazio.

Marcatori Lazio all time

Al primo posto della classifica all time troviamo Ciro Immobile; l’attaccante, che ha ancora possibilità per incrementare il suo bottino di reti, è uno dei giocatori più forti della rosa attuale dei biancocelesti.

Centravanti rapido, bravo nell’attacco alla profondità e con una discreta tecnica; la sua caratteristica principale, quella che lo contraddistingue, è la sua capacità di essere assolutamente letale all’interno dell’area di rigore.

Immobile sa fare gol in qualsiasi modo ed è una costante spina nel fianco per la difesa avversaria che non sa mai come marcarlo.

Al secondo posto, invece, troviamo Silvio Piola. Attaccante della Lazio dal 1934 al 1943 aveva, tra le sue caratteristiche principali, una grande forza fisica.

Piola, però, grazie alla sua straordinaria tecnica poteva anche venire incontro per costruire lui l’azione offensiva ed essere un regista aggiunto della Lazio. In maglia biancoceleste ha realizzato 159 gol.

In terza posizione, invece, troviamo Giuseppe Signori; l’esperienza in biancoceleste è stata, insieme a quella con il Bologna, probabilmente la più importante della sua carriera.

Signori era un centravanti brevilineo, rapido, abile nel non dare punti di riferimento; con la Lazio ha messo a segno 127 reti.

Nella storia della Lazio ha avuto una grandissima importanza Giorgio Chinaglia; ha giocato con la prima squadra della capitale dal 1969 al 1976 e, in biancoceleste, ha realizzato in totale 123 reti.

Gol che hanno permesso al club di conquistare lo scudetto nella stagione 1973-1974; quel campionato Chinaglia lo chiuse realizzando ventiquattro gol.

Ha realizzato 116 gol in maglia biancoceleste; stiamo parlando di Bruno Giordano, attaccante che ha vestito la maglia biancoceleste per ben dieci anni.

E’ stato un giocatore che riusciva ad abbinare forza fisica e qualità tecniche; poteva essere impiegato sia come prima punta sia come trequartista. Giocatore molto forte.

Tra i marcatori all time della Lazio dobbiamo citare, per forza di cose, Tommaso Rocchi; centravanti rapido, abile sia all’interno dell’area di rigore sia nel favorire gli inserimenti dei propri compagni.

L’attaccante avrà sempre un posto speciale nel cuore della tifoseria biancoceleste; con la Lazio ha messo a segno la bellezza di 105 reti.

Una menzione va fatta anche per Klose, uno dei centravanti più forti che il calcio abbia avuto; attaccante assolutamente letale all’interno dell’area di rigore, Klose poteva fare gol in qualsiasi modo.

Con la Lazio ha messo a segno 63 reti e i tifosi biancocelesti ricordano, ancora oggi, il gol realizzato nel derby all’ultimo secondo.

Capocannonieri della Lazio

Passiamo, ora, ai migliori cannonieri della Lazio, in campionato, degli ultimi dieci anni. E’ chiaro come, in questa speciale classifica, un ruolo speciale lo prende Ciro Immobile.

L’attaccante è sempre stato un centravanti capaci di realizzare tanti gol; il campione d’Europa (con l’Italia) è il giocatore biancoceleste ad aver segnato più reti nella scorsa Serie A, ventisette gol.

Anche nella stagione 2020/2021 è stato Immobile il miglior capocannoniere della Lazio con venti gol. Non cambia la musica nella Serie A 2019/2020 dove il centravanti biancoceleste ha chiuso il campionato a quota trentasei gol; annata straordinaria del classe 1990.

Con quindici reti è sempre Immobile il giocatore della Lazio ad avere segnato di più nella stagione 2018/2019; sono ventinove i gol del centravanti azzurro messi a segno nel campionato 2017/2018. L’attaccante, quell’anno, fu capocannoniere insieme ad Icardi.

Nella stagione 2016/2017, invece, Immobile si ferma a “soli” ventitré gol; un numero sufficiente per renderlo il giocatore più prolifico della Lazio.

Dobbiamo andare al campionato 2015/2016 per trovare un giocatore diverso da Immobile come miglior bomber della Lazio.

In quella stagione il realizzatore più prolifico dei biancocelesti fu Candreva con dieci reti.

Per quanto concerne la Serie A 2014/2015 troviamo Klose come giocatore ad aver realizzato il maggior numero di reti in maglia biancoceleste; l’attaccante mise a segno tredici gol.

Ancora Candreva nella stagione 2013/2014; l’esterno azzurro, in quel campionato, chiuse quel campionato con dodici gol. Un numero che gli permise di essere il capocannoniere della Lazio.

Chiudiamo con la Serie A 2012/2013; una stagione che vide Klose, con quindici gol, il miglior marcatore del club biancoceleste.

Vedendo questa speciale classifica possiamo sottolineare, senza troppi problemi, l’importanza di un giocatore come Immobile in una squadra come la Lazio.

Miglior marcatore della Lazio 2022

Come abbiamo detto in precedenza, uno dei giocatori più importanti della Lazio è Immobile; l’attaccante è stato, per diversi anni, il miglior cannonieri per il club biancoceleste.

Anche nell’anno 2022 (il 2023 prevede ancora diverse partite) il centravanti azzurro è stato il giocatore più prolifico della squadra capitolina. In questo anno, infatti, ha totalizzato la bellezza di venti reti.