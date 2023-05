Probabili formazioni Inter-Milan: Inzaghi non cambia, Pioli ritrova Leao

Le probabili formazioni di Inter-Milan, match di San Siro valevole per la semifinale di ritorno di Champions League

E’ tutto pronto per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan. Si riparte dal 2 a 0 dell’andata, firmato Dzeko-Mkhitaryan.

Per l’occasione Inzaghi non cambia la sua Inter. Il tecnico non sottovaluta i cugini nonostante il successo rotondo maturato lo scorso 10 maggio e conferma in toto la formazione vincente dell’andata. In campo dal primo minuto quindi Dzeko in attacco insieme a Lautaro Martinez, con il bosniaco decisivo nella prima sfida. A centrocampo ecco il trio composto da Barella, Mkhitaryan e l’ex Calhanoglu, con Brozovic che sarà ancora l’escluso eccellente. Dalla panchina anche il ritrovato Lukaku, arma da sfruttare a gara in corso per Inzaghi. Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne, davanti a Onana spazio al pacchetto arretrato titolare con Darmian, Acerbi e Bastoni.

Riecco Rafael Leao per il Milan. Stefano Pioli può tornare a puntare sull’attaccante portoghese, recuperato e subito titolare dopo il guaio agli adduttori, che lo aveva costretto a saltare il match di andata. Il Diavolo si aggrappa all’ex Lille, ma si aspetta molto anche da Brahim Diaz, che torna a giocare come trequartista, dietro la punta. A completare il reparto offensivo ci saranno Olivier Giroud e uno tra Messias e Saelemaekers.

Quello tra il belga e il brasiliano è l’unico vero ballottaggio, con l’ex Crotone che pare aver effettuato il sorpasso decisivo. A centrocampo, invece, nessun dubbio, con il recuperato Rade Krunic, che affiancherà Sandro Tonali. In difesa rispetto all’andata, c’è stato il sorpasso di Thiaw ai danni di Kjaer. Sarà così il giovane tedesco a giocare al centro insieme a Tomori. Sugli esterni non si tocca Theo Hernandez, con Davide Calabria che alla fine la spunta su Pierre Kalulu. Tra i pali chiaramente Mike Maignan.

Le formazioni di Inter-Milan

Ecco le formazioni di Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Skriniar

Squalificati: –

Diffidati: –

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Bennacer

Squalificati: –

Diffidati: –

Serie A, Inter-Milan: dove vederla in tv

Il match tra l’Inter e il Milan, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League, che avrà inizio alle ore 21.00 di martedì 16 maggio, allo stadio San Siro, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it. La partita si potrà seguire in diretta anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213). Inter-Milan si vedrà, infine, anche su Sky Go e Now TV.

Il calendario di Inter e Milan

L’Inter dopo il derby non si fermerà e sarà chiamata ad altre due partite di altissimo livello: domenica alle 18.00 la sfida al Napoli al Maradona, poi mercoledì alle 21 ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il campionato andrà così in archivio il 28 maggio e il 4 giugno, con i match contro Atalanta e Torino.

il Milan dopo la partita contro l’Inter, si potrà concentrare sulle ultime tre sfide in campionato: contro la Sampdoria tra le mura amiche, sabato 20 maggio alle ore 20.45. Finale, 28 maggio e 4 giugno, contro Juve, in trasferta, e Verona in casa.