“Contratto stracciato”: succede durante Inter-Milan

Inter-Milan decide la prima finalista Champions, ma intanto si scatena la bufera all’improvviso: contratto da stracciare

Un primo tempo giocato a buoni ritmi, con un inizio incoraggiante del Milan e una clamorosa occasione avuta da Brahim Diaz. Lo spagnolo, ottimamente servito da Tonali al termine di un’azione personale, ha avuto una sorta di rigore in movimento ma la sua conclusione, debole, è stata facilmente parata da Onana.

Era l’occasione che avrebbe potuto indirizzare il match e dare maggiore consistenza alle speranza di rimonta del Milan. La partita, invece, non si è sbloccata e l’intensità è andata a scemare con il passare dei minuti. Una situazione che ovviamente fa il gioco dell’Inter, forte del 2-0 dell’andata.

Proprio per questo i sostenitori rossoneri non hanno gradito quanto accaduto in campo e hanno indirizzato la loro rabbia verso un calciatore: “Contratto da stracciare subito”.

Inter-Milan, Brahim Diaz nel mirino: cosa è successo

E’ Brahim Diaz il calciatore che finisce sul banco degli imputati sui social. I tifosi del Milan non gli perdonano l’errore sotto porta in avvio di partita, una situazione che avrebbe rappresentato una svolta per il match.

Ecco allora l’accusa sui social con molti sostenitori che invitano lo spagnolo a togliersi subito la maglia del Milan ed altri che invece invitano la società a non riscattarlo dal Real Madrid. C’è anche chi va oltre e spera che venga stracciato subito il contratto. “C’è ancora gente che difende Brahim” scrive uno degli utenti su Twitter ed un altro sentenzia in maniera lapidaria: “Se spendono solo un euro per riscattarlo, sono da cacciare tutti”.

Ecco alcuni tweet su Brahim Diaz:

C’è ancora gente che difende Brahim — Federico obiettivo ottavo minuto (@FedericoSaltato) May 16, 2023

Se spendono anche solo 1€ per Brahim Diaz sono da cacciare tutti. #InterMilan — Giovanni (@_GioSan_) May 16, 2023

Brahim sembra il bambino che prova a immettersi nella partitella dei genitori. La facilità con cui lo intortano#InterMilan — Monica (@_fuoricontesto) May 16, 2023

A Brahim va stracciato il contratto prima del tè caldo per una mozzarella del genere dal dischetto. — Ralphsupermaxieroe (@Pavelfloyd) May 16, 2023

Brahim Diaz altro mezzo giocatore.

Da lì devi sfondare la porta.#InterMilan — DiegOasis (@DiegoASR86) May 16, 2023

non voglio più vedere brahim diaz indossare quella maglia — sara ☾ (@sunvarry94s) May 16, 2023