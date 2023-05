Comunicato UFFICIALE, tegola Sanabria: stagione finita

Il calciatore granata ha evidenziato un problema muscolare. Juric potrebbe perdere il suo bomber

Un comunicato ufficiale del Torino Football Club ha reso noto che Antonio Sanabria, attaccante granata è stato sottoposto a dei controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro.

Nei prossimi giorni si sapranno maggiori informazioni riguardo ai tempi di recupero. Di sicuro questa non è una buona notizia per Ivan Juric, che non potrà contare sul suo bomber sicuramente per questo finale di stagione.