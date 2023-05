UFFICIALE Pogba: l’esito degli esami e il verdetto sulla stagione

La Juventus ha comunicato l’esito degli esami effettuati da Paul Pogba. Ecco il verdetto sul numero 10 bianconero

È arrivato il bollettino medico della Juventus sulle condizioni di Paul Pogba. Il francese è stato sottoposto questa mattina al J Medical agli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato contro la Cremonese e le lacrime all’uscita dal campo.

Come comunicato dal club bianconero, “gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paul Pogba presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo”. Il centrocampista sarà costretto ai box per almeno 15-20 giorni, la sua stagione può considerarsi già conclusa.

Termina così in anticipo un’annata da incubo per il francese, la prima al ritorno in bianconero. Per l’ex Manchester United sono solo dieci le presenze collezionate in stagione, con un assist a referto e 161 minuti disputati. In casa Juve sarà una lunga estate di riflessioni anche sul fronte Pogba.