Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 15 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 15 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport in prima pagina titola ‘Il Milan si gioca tutto’. E poi spiega: ‘Champions e quarto posto: se va male molti in bilico. Test Leao: vuole esserci’. Lato nerazzurro il titolo invece è ‘L’Inter vuole tutto’, con il derby di ritorno in programma domani. In taglio alto invece l’infortunio di Pogba: ‘Pogcrac’, il titolo della rosea: ‘Calvario senza fine. I dubbi della Juve’, sul ko del francese ieri con la Cremonese. In chiusura il riassunto della 35esima: ‘Toro, magia Vlasic. Fuori casa è un rullo compressore. Napoli, rigore negato e il Monza fa festa’.

Il titolo in prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport’ è anche lui sul ‘Polpo’ della Juve: ‘Pogbadramma’, si legge. Sul quotidiano romano i vari approfondimenti sul 10 bianconero che non ha mai avuto tregua. Poi la Roma e le proteste di Mou, ma anche spazio ai campioni d’Italia. ‘Spalletti: “Il Napoli è nel futuro”‘. Anche su ‘Tuttosport’ largo spazio al calvario bianconero: “Pogba è per te!”, il titolo in prima pagina con la dedica di Fagioli. Poi in taglio alto ‘Toro, l’8 per l’Europa’. In basso invece ‘Milan, imbarazzo ultrà. Scaroni, ma che dici?’, poi il ciclismo e la Moto GP.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 15 maggio 2023

All’estero e in particolare in Spagna invece tutta l’attenzione è ovviamente sul titolo conquistato aritmeticamente dal Barcellona.

Su ‘AS’ il titolo è ‘El Barca ha vuelto’, cioè il Barcellona è tornato. Il ‘Mundo Deportivo’ apre invece con un più semplice ‘Campeones!’