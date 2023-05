Lorenzo Pellegrini, chi è il capitano della Roma? Moglie, figli, stipendio, rinnovo

Il capitano della Roma nelle ultime stagioni è Lorenzo Pellegrini; ecco tutto quello che bisogna sapere sul giocatore giallorosso.

La Roma, nella sua storia, ha sempre avuto una tradizione particolarmente importante per quanto riguarda i capitani; è chiaro che Totti e De Rossi vengono subito in mente ma nelle ultime stagioni non si può sottolineare il ruolo sempre più importante assunto da Pellegrini.

Ecco tutto quello che dobbiamo sapere su Lorenzo Pellegrini, capitano e leader della squadra giallorossa.

Pellegrini dove è nato e quanti anni ha?

La prima informazione che dobbiamo dare è sul luogo di nascita; Lorenzo Pellegrini nasce il diciannove giugno del 1996 a Roma sotto il segno dei gemelli. A livello anagrafico parliamo di un giocatore di ventisei anni.

Parliamo, dunque, di un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica ed è pronto a vivere al meglio questi suoi anni da giocatore.

Quanto è costato Pellegrini alla Roma?

Prima di tornare alla Roma, il centrocampista azzurro era al Sassuolo; i giallorossi, per riportare alla base un giocatore di immenso talento, pagarono il contro riscatto fissato a dieci milioni.

Si tratta di un prezzo che non corrisponde assolutamente al talento del capitano giallorosso; ad oggi, infatti, il valore di Pellegrini è decisamente più alto.

Che ruolo ha Pellegrini?

Ora passiamo al punto di vista tattico, Pellegrini è un giocatore molto duttile e questo lo rende fondamentale sia per la Roma sia per la nazionale italiana dove lo abbiamo visto anche ricoprire il ruolo di esterno offensivo in un 4-3-3.

I giallorossi si schierano in campo sulla strada del 3-4-2-1 e Pellegrini può ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale sia quello di trequartista. Alle spalle della prima punta riesce ad esprimere le sue migliori qualità

La sua posizione preferita in campo

Pellegrini, come detto, può ricoprire diversi ruoli ma la sua posizione preferita sembra essere quella di mezzala in un centrocampo a tre.

Un ruolo, infatti, che gli permette di sfruttare la sua grande abilità negli inserimenti diventano (a tutti gli effetti) un attaccante aggiunto. Un giocatore così può solo che far comodo alla Roma.

Numero di maglia di Pellegrini

Che numero di maglia indossa il capitano della Roma? L’azzurro scende in campo con la numero sette, un numero che sta portando diverse fortune a giocatore giallorosso.

Dopo il ritiro di Totti si è anche discusso sulla possibilità di far giocare Pellegrini con la numero dieci; la maglia, infatti, non è stata ritirata ma nessuno ha ancora avuto il coraggio di prendersi questa responsabilità.

Pellegrini, stagione dopo stagione, dimostra di poter essere pronto per una maglia del genere; solo in futuro, però, sapremo se il centrocampista deciderà di indossare un numero che a Roma è decisamente importante.

Dove giocava Pellegrini prima della Roma?

Quasi tutta la carriera del classe 1996 è stata, quasi sempre, in maglia giallorossa; l’unica esperienza lontano da casa la fece per andare al Sassuolo, tappa fondamentale nella crescita del giocatore.

E’ proprio al Sassuolo che il futuro capitano della Roma ha giocato prima di tornare nella capitale e diventare un perno fondamentale della società giallorossa.

Palmares Pellegrini, quanti trofei ha vinto?

La scorsa stagione, Pellegrini ha tolto lo zero dalla voce trofei conquistati; il capitano giallorosso, infatti, ha alzato al cielo di Tirana la Conference League.

Successo che la Roma ha ottenuto battendo, in finale, il Feyenoord; nel corso della competizione, Pellegrini è risultato decisivo in diverse partite tra cui l’andata della semifinale con il Leicester dove ha realizzato il gol del momentaneo uno a zero (la gara è finita uno a uno).

Quanti gol ha fatto Pellegrini alla Roma?

Lo abbiamo detto in precedenza: Pellegrini è un giocatore in grado di ricoprire più ruoli, dalla mezzala al trequartista.

Posizione dove riesce ad essere molto vicino alla porta avversaria e quindi a dare un contributo importante dal punto di vista realizzativo.

Pellegrini, con la maglia giallorossa, ha realizzato quarantatré gol e cinquantuno assist; numeri importanti considerando anche la sua capacità di calciare punizioni, calci d’angolo e calci di rigore.

Mourinho e Pellegrini vanno d’accordo?

Molto spesso ci si chiede se tra il capitano e l’allenatore di una squadra ci sia un buon rapporto. Possiamo dire come tra Mourinho e il suo capitano ci sia decisamente un gran feeling.

Il numero sette dei giallorossi è uno di quei giocatori che ha maggiormente beneficiato dell’arrivo dello Special One; sotto la guida di Mourinho, infatti, il capitano della Roma è cresciuto tantissimo sotto tutti i punti di vista.

L’allenatore della Roma ha sempre elogiato le caratteristiche del suo numero sette a tal punto che una volta sottolineò come il capitano giallorosso sia un giocatore in grado di poter far tutto.

Da quanto Pellegrini è capitano della Roma? Tolse la fascia a Dzeko

Diventare capitano della Roma è sempre una grande emozione e possiamo solamente immaginare cosa possa aver provato Pellegrini quando si è visto recapitare la fascia di capitano.

Siamo nella stagione 2020/2021 e la Roma non sta attraversando un grande momento con la situazione Dzeko che rischia di incendiare l’ambiente giallorosso.

L’attaccante bosniaco era il capitano della Roma e la società, per mandare un segnale, decise di privare Edin Dzeko della fascia da capitano.

Da quel momento è iniziata la storia di Pellegrini come capitano dei giallorossi.

Contratto Pellegrini, rinnovo, scadenza e stipendio

Il due ottobre 2021, il capitano giallorosso ha firmato nero su bianco il rinnovo di contratto mettendo fine alle voci su un possibile addio.

La storia d’amore tra Pellegrini e la Roma continuerà almeno fino al 30 giugno 2026; da un punto di vista economico, il centrocampista percepisce intorno ai quattro milioni di euro a stagione.

Una cifra molto importante e che testimonia la centralità del giocatore all’interno del progetto giallorosso.

Veronica Martinelli, chi è la moglie di Pellegrini? Età, figli, Instagram

Per quanto concerne il discorso sentimentale, il capitano della Roma si è sposato (il ventidue maggio del 2018) con Veronica Martinelli; la loro storia d’amore ha portato al mondo due bellissimi figli, Camilla e Thomas rispettivamente di quattro e due anni.

Sulla moglie di Pellegrini sappiamo che ha venticinque anni ed ha una grande passione per i viaggi e per i cani. Per il resto sappiamo veramente poco su Veronica Martinelli.

Quello che possiamo dire è che è una donna molto attiva su Instagram dove condivide principalmente momenti con la famiglia.

1 of 5

Abbiamo detto di come sia attiva su Instagram; bene, sul noto social è seguita da un numero di follower superiore ai 35 mila.