Leao spiazza il Milan: “Sogno la Premier”. Svelato lo scambio

Le ambizioni Champions del Milan passano anche dalle condizioni di Rafael Leao. Intanto il portoghese ha parlato anche del suo futuro

Giornata di vigilia per il Milan che domani sera scenderà in campo a San Siro per la sfida di ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Inter. Torna a disposizione di Pioli anche Rafael Leao, uomo dal quale possono anche dipendere i destini offensivi e la pericolosità dei rossoneri.

All’andata Leao è mancato tantissimo, ed in generale l’MVP della scorsa stagione ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per la società che vorrebbe tenerlo a San Siro ancora a lungo. La vicenda rinnovo va proprio in questa direzione, anche se inevitabilmente il numero 17 lusitano continua a fare gola a diversi club importanti soprattutto in Premier League. È datato l’interesse del Chelsea, mentre di recente lo stesso Leao ha parlato del richiamo e del fascino del campionato inglese. In un’intervista a ‘Gaffer’ si è raccontato a 360 gradi: dal passato agli idoli Ronaldinho e Cristiano Ronaldo, passando per la musica e lo scudetto vinto col Milan.

Calciomercato Milan, Leao dal ‘sogno’ Premier League al richiamo del Chelsea

Nella stessa intervista Leao si è sbilanciato anche su un campionato in cui vorrebbe giocare in futuro: “Premier League. Penso che ogni giocatore voglia giocare in Premier League perché è un campionato molto competitivo. Ha un calcio coinvolgente, grandi squadre e un pubblico mondiale. La Serie A è attualmente molto ben posizionata nel mondo del calcio, ma direi sicuramente la Premier League in futuro“.

Un passaggio, quello sul futuro, certamente rivedibile per tempistiche agli occhi dei tifosi, visto il finale di stagione da affrontare. Lo stesso portoghese si è quindi soffermato sui prossimi obiettivi: “Dal punto di vista calcistico, il mio obiettivo è vincere la Champions League e il Pallone d’Oro“.

Uniche anche le emozioni di giocare a San Siro per il Milan e di vincere lo scudetto, fermo restando che non mancano possibili estimatori. Come evidenziato da ‘The Athletic’ il Chelsea ha fatto un tentativo per lui la scorsa estate, provando ad abbassare le alte richieste cash con l’inserimento di calciatori come Pulisic e Ziyech.

Il Milan però non era convinto e la strada di Leao è rimasta quindi legata ai binari rossoneri, anche se i ‘Blues’ non si sono arresi, ed anche dopo aver acquistato a gennaio Mudryk hanno sondato in seguito il terreno per capirne il legame col club meneghino. Il Milan si tiene stretto Leao e Pioli spera possa essere determinante per l’Euroderby.