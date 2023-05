“Juventus in Serie B anche col patteggiamento”: lo scenario clamoroso

Continuano a tenere banco le vicende giudiziarie della Juventus: lo spettro della retrocessione in Serie B non è ancora svanito

Prosegue la stagione surreale della Juventus, chiamata a giocare in campo e fuori per sapere cosa sarà del proprio futuro. Sul terreno di gioco, la squadra di Allegri è reduce da tre vittorie di fila in campionato che la piazzano al secondo posto in classifica, e in settimana, a Siviglia, parte dall’1-1 per provare ad accedere alla finale di Europa League.

Fuori dal campo, però, è una Juventus che attende con preoccupazione i verdetti della giustizia sportiva. Tra una settimana, il 22 maggio, è prevista la nuova decisione della Corte d’Appello federale in merito al caso plusvalenze. Il Collegio di garanzia del Coni ha rinviato la sentenza al secondo grado di giustizia sportiva, non annullandola ma disponendo una rimodulazione della sanzione e motivazioni più circostanziate relativamente all’operato dei singoli dirigenti coinvolti. Dunque, i bianconeri temono una nuova stangata che possa mettere a rischio la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Ma come sappiamo, la questione non si esaurirà qui, con gli ulteriori processi che attendono il club in merito alla manovra stipendi e alle partnership terze con altre società. Casi per i quali le sanzioni potrebbero essere ulteriori e più gravi di quello che si pensa.

Juventus, l’avvertimento: “Processi in arrivo molto più gravi del caso plusvalenze, la terzultima in classifica può salvarsi”

Anche l’ipotesi del patteggiamento potrebbe non ‘salvare’ la Juventus dall’ipotesi peggiore, quella della retrocessione in Serie B.

Ne è convinto il giornalista Paolo Ziliani, che sul suo profilo Twitter traccia un quadro piuttosto preoccupante a carico della Juventus e si dice convinto che i bianconeri possano perdere la categoria. “C’è un aspetto di cui nessuno parla: la squadra che arriverà terzultima in campionato potrebbe salvarsi – scrive – Il processo per le manovre stipendi e per gli agenti collusi è molto grave ed è difficile pensare che la Juventus possa uscirne senza la condanna alla Serie B, anche in caso di patteggiamento che includa il processo sui club succursali che è stato rimandato alla prossima stagione”.