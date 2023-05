Juve e Milan a bocca aperta: rifiutate entrambe per un altro top club

Le ultime di calciomercato Juventus e Milan hanno come protagonista un Campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Due no che spiazzano

Il calciomercato estivo è alle porte, ma non si conoscono ancora diversi verdetti e quindi ora è difficile dare certezze su acquisti e cessioni. A maggior ragione con la Juventus, che probabilmente verrà esclusa dalle coppe europee, e il Milan (oggi fuori dalla zona Champions) di mezzo. Dalla Francia, però, arriva una indiscrezione che ha del clamoroso: si parla di un doppio no che farà senz’altro discutere.

Rifiuto netto a Juventus e Milan, la notizia è sorprendente: il calciatore non vuole trasferirsi in bianconero ma nemmeno in rossonero. Niente ritorno in Italia, quindi, per Marco Verratti nonostante le indiscrezioni di queste ultime settimane.

Quella di queste ore di ‘Le10Sports’ è netta e del tutto in controtendenza: il classe ’92 abruzzese, Campione d’Europa con l’Italia nel 2021, intende rimanere a Parigi rispettando il contratto in scadenza a giugno 2026. Un contratto rinnovato appena cinque mesi fa…

No a Juventus e Milan, Verratti resta al Psg

Sia il club targato Exor che quello Red Bird si sarebbero fatti avanti per il regista pescarese, ricordiamolo con zero presenze in Serie A visto che lasciò l’Italia subito dopo aver vinto il campionato di B con il Pescara allora allenato da Zeman.

Verratti-Psg, una storia dunque destinata a continuare al di là delle critiche – anche pesanti – che in queste settimane il trentenne ha ricevuto da una parte della stampa transalpina e nonché da una grossa fetta del tifo parigino.

Del resto il numero 6 (stipendio sui 12 milioni netti) è da anni una colonna della formazione allenata da Galtier, oltre che un ‘figlioccio’ del presidente Al-Khelaifi.