Futuro da scrivere per Ibra, Pimenta: “Dovete chiedere a lui” | VIDEO CM.IT

Le parole di Rafaela Pimenta in occasione del Premio Maestrelli in corso di svolgimento a Fiuggi

“Non lo so, dovete chiedere a lui”, si è espressa così Rafaela Pimenta sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, intervenendo sul palco per il Premio Maestrelli a Fiuggi.

Domani lo svedese sarà a San Siro a guardare il suo Milan cercare l’impresa contro l’Inter. Sarebbe voluto essere in campo ad aiutare i compagni, come fatto lo scorso anno con la conquista dello Scudetto, ma la stagione andrà in archivio senza sussulti.

Milan-Ibrahimovic, futuro da scrivere: il punto

Ibra era rientrato a febbraio, dopo l’operazione al ginocchio. Fuori dalle liste Champions, il centravanti era desideroso di dare una mano al Milan a conquistare, almeno, uno dei primi quattro posti in campionato.

Il fisico, però, non ha risposto come sperava e dopo l’unico gol, contro l’Udinese, non ha più giocato. Prima un infortunio muscolare alla coscia, di rientro dalla Nazionale, poi un guaio al polpaccio. L’obiettivo adesso è poterci essere per l’ultima gara contro il Verona, magari per l’ultimo saluto. Non sa ancora se per un addio. Come scritto su Calciomercato.it, Ibrahimovic e il Milan si incontreranno a fine stagione per far un punto della situazione, solo dopo se ne saprà di più. La pista Monza è una suggestione da tenere d’occhio, ma al momento non risulta esserci alcuna trattativa.