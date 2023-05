DIRETTA Serie A, Sampdoria-Empoli: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di Stankovic e l’Empoli di Zanetti in tempo reale

La Sampdoria riceve l’Empoli a Marassi nel monday night che chiude la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida che può emettere un verdetto ufficiale in chiave salvezza che sarà diretta dall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo.

Già aritmeticamente retrocessi in Serie B, i blucerchiati di Dejan Stankovic vogliono provare a dare una piccola gioia ai propri tifosi e ad interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive rimediate contro Fiorentina, Torino e Udinese. Gli azzurri di Paolo Zanetti, invece, hanno la possibilità di chiudere il discorso salvezza: se dovessero centrare la terza vittoria di fila dopo quelle contro Bologna e Salernitana, infatti, potrebbero festeggiare con tre turni di anticipo. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i toscani si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Ebuehi. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sampdoria-Empoli

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Marin, Grassi; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Fiorentina, Monza e Torino 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli* e Salernitana 38, Lecce 32, Verona e Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria* 17.

*una partita in meno