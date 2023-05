Pioli crede nell’impresa: “Il Milan ha le qualità per ribaltarla. Ecco la decisione su Leao”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di ritorno di Champions League. Si riparte dal 2 a 0 dell’andata

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani sarà chiamato a sfidare l’Inter per la semifinale di ritorno di Champions League.

Servirà un’impresa per ribaltare il 2 a 0 dell’andata, ma i rossoneri, sconfitti malamente anche a La Spezia, non hanno alternative per salvare la stagione. I tifosi hanno dimostrato di crederci, ora tocca a Pioli che si aggrappa al recuperato Rafael Leão: “Sta meglio, sia lui che Messias e Krunic faranno la rifinitura e se tutto andrà come deve saranno della partita. Leao titolare? Se sta bene gioca titolare, dipende dalla rifinitura”.

Non ci sarà, invece, Bennacer e Pioli sarà costretto a cambiare: “Dispiace per Ismael, che si opera domani mattina. Giocheremo sempre con tre centrocampisti, ma un trequartista in più rispetto all’andata”.

Pioli crede nell’impresa – “Dobbiamo fare molto meglio dell’andata e cercare di vincere la partita. Abbiamo l’obiettivo di vincere la partita e se succede possiamo qualificarci per la finale di Champions League, che nessuno avrebbe mai pronosticato. Nessuno nemmeno adesso pensa che possiamo andare in finale. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, ma non sarà sufficiente. Bisogna alzare il livello del nostro gioco. La partita è lunga, ma serve starci dentro, sbagliando il meno possibile. Un allenatore e un giocatore sogna di vivere le partite di domani. Abbiamo le qualità per ribaltarla. Le partite non sono mai finite, finché non finiscono. Bisogna crederci e noi ci crediamo“.

Come commenta le parole in merito alla designazione francese di Inzaghi? “Mah non mi piace commentare”, ha commentato Pioli.

Milan, rischio stagione fallimentare: parla Tonali

In conferenza stampa è intervenuto anche Sandro Tonali:

“Abbiamo un’occasione per cambiare la partita dell’andata. Curva? Ci sta sempre vicino, remiamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti uniti. Domani dobbiamo scendere in campo per dare il meglio e far segnare la squadra, le cose personali arriveranno. Fare gol è importante, così può cambiare la partita”.

Il Milan si gioca tanto e Sandro Tonali è consapevole del fatto che la stagione rischia di essere fallimentare, in caso di ko: “Avevamo degli obiettivi, tanti non sono andati come dovevano. Domani farà la differenza, dopo un campionato in cui non siamo riusciti a ripeterci. Quindi il peso sarà importante”