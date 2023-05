Dal derby a Juve e Roma: il pronostico di Stramaccioni sulle coppe

Andrea Stramaccioni ha parlato a margine del premio Maestrelli: le sue parole dal derby alla Juventus

Andrea Stramaccioni è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play prima della cerimonia del premio Maestrelli.

L’allenatore, oggi opinionista a DAZN, ha affermato: “E’ una grandissima soddisfazione, quando sono stato chiamato dall’organizzatore ho provato grande orgoglio anche perché è una decisione che viene presa da personaggi importanti del mondo dello sport. Per me è un grandissimo onore essere stato scelto.

DERBY – “E’ un grande successo per il nostro calcio avere 5 squadre in semifinale e con un’italiana che farà la finale di Champions. E’ una grande soddisfazione. Tornando alla partita, l’Inter ha un grande vantaggio, anche perché per me è la squadra più in forma del campionato. Il Milan vive un momento difficile, ma sappiamo che i pronostici possono essere pure sovvertiti. Ovviamente deve recuperare Leao, vediamo Pioli come sostituirà Bennacer: una scelta fondamentale perché il centrocampo è il reparto più importante per l’Inter. Il Milan deve pensare alle sue qualità, credo che può mettere in difficoltà l’Inter. La partita sarà apertissima, anche se l’Inter ha un grande vantaggio”.

EUROPA LEAGUE E CONFERENCE – “La Juve è incappata in 20-25 minuti in cui il Siviglia l’ha messa in difficoltà, ma ha finito benissimo. Penso che la Juve abbia il 51% di passare se farà al Juventus, anche se sarà un ambiente caldissimo e non sarà facile. Per la Roma, i giallorossi hanno un vantaggio, ma il Leverkusen partirà subito per ristabilire la parità. I primi 30-35 minuti saranno caldissimi, la Roma è abituata a queste gare, hanno uno dei migliori allenatori al mondo dal punto di vista tattico e mentale. La Fiorentina è uscita con amarezza dall’andata, non meritava di perdere. Ho visto un piccolo contraccolpo psicologico, ma secondo me ha tutte le carte in regola per ribaltare la partita, anche perché fuori casa gioca benissimo. Siamo ottimisti”.

Juventus, Stramaccioni: “Un trofeo sarebbe importante”

FUTURO JUVE – “Bisogna prima finire questa stagione, giocandola. Arrivare secondi, magari centrare un trofeo, potrebbe essere – all’interno di una stagione molto travagliata – uno step intermedio. Non dimentichiamo che la Juve, con questo, sono tre anni che non vince”.

POGBA – “E’ stato triste vederlo uscire, quando un calciatore ha così tante ricadute ti lascia un po’ di tristezza, soprattutto vedendo quando era felice nel riscaldamento. Gli auguriamo il meglio”

INZAGHI – “Ci sono situazioni che possono essere apprezzate solo da chi è all’interno del gruppo. A fine stagione ci saranno tanti giocatori che dovranno decidere il futuro. Oggi l’Inter arriva con un gruppo in grande condizione fisica e mentale, ma soprattutto come un gruppo. Ci sono tante prime donne, ma è bello vedere ad esempio Lukaku come è dentro, anche se va in panchina”.