Asta infinita per Mourinho: nuovo sorpasso al Psg

Lo ‘Special One’ potrebbe lasciare la panchina della Roma al termine dell’attuale stagione

E’ ancora tutto da scrivere il finale di stagione di José Mourinho nella Capitale. Gli infortuni che hanno colpito la Roma nell’ultimo periodo hanno complicato la corsa Champions della formazione giallorossa, bloccata anche ieri pomeriggio in campionato dal pareggio incassato in trasferta contro il Bologna.

Il tecnico portoghese sa bene che l’appuntamento più importante ad attendere i suoi ragazzi è quello in programma giovedì. Dopo il successo dell’andata per 1-0, la sua Roma dovrà difendere il vantaggio acquisito nel doppio confronto in Europa League con il Bayer Leverkusen per cercare di aggiudicarsi la seconda finale europea consecutiva dopo quella in Conference della passata stagione. Una competizione che potrebbe consentire al club di acciuffare la qualificazione automatica per la prossima Champions in caso di vittoria.

Finale di stagione da cui potrebbe dipendere il futuro di José Mourinho alla guida dei giallorossi. Non è infatti un mistero che lo ‘Special One’ sia in questo momento uno dei tecnici più ambiti sul mercato. Come raccontato su Calciomercato.it nelle ultime settimane, l’allenatore si trova al centro di un maxi intrigo di mercato tra Paris Saint Germain e Real Madrid. Se a Parigi sembra ormai essere segnato l’addio di Galtier, a Madrid – invece – il futuro di Ancelotti è appeso soprattutto al finale in Champions League.

Calciomercato Roma, nuovo sorpasso Real per Mourinho

Pur di non perdere il duello a distanza con i rivali spagnoli, secondo quanto riportato da ‘Footmercato’ in Francia, il Psg sarebbe disposto a dare carta bianca a Mourinho sul mercato.

Stando a queste ultime informazioni, Mourinho avrebbe già indicato Amrabat della Fiorentina come uno dei possibili primi rinforzi per la rosa. A rovinare il piano del ds Luis Campos potrebbe però essere Florentino Perez. Il numero uno dei ‘blancos’ nutre un grande rapporto di stima con lo ‘Special One’ e starebbe pensando ad un ritorno nella Capitale in stile ‘Ancelotti’.

L’allenatore italiano ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid, ma in caso di eliminazione contro il Manchester City potrebbe salutare con una stagione di anticipo. Il lungo corteggiamento portato avanti dalla Federazione Brasiliana nei suoi confronti, inoltre, potrebbe rendere meno amaro un eventuale divorzio con i ‘Galacticos’.