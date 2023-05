Samir Handanovic, chi è il Capitano dell’Inter? Moglie, figli, stipendio e rinnovo

Dal 2019 Samir Handanovic è il Capitano dell’Inter e anche se ha perso il posto da titolare è sempre lui il simbolo dei nerazzurri.

Arrivato all’Inter nel 2012 per sostituire un mostro scaro come Julio Cesar, nel corso della sua esperienza in nerazzurro Samir Handanovic ha saputo farsi apprezzare come calciatore e come leader dello spogliatoio.

Un grande portiere e un uomo tutto d’un pezzo che ha saputo entrare nella storia di uno dei club più importanti del mondo. Ripercorriamo allora le tappe più importanti della carriera e della vita dello sloveno.

Dove è nato Handanovic?

Samir Handanovic è nato a Ljubljana, la Capitale della Slovenia, quando era ancora parte della Jugoslavia. La città fa parte della regione della Slovenia Centrale e con i suoi quasi 300 mila abitanti è la più grande della nazione.

Età Handanovic, quanti anni ha?

Il portiere dell’Inter è venuto al mondo il 14 luglio 1984, dunque in estate compirà i 39 anni. Fin da giovanissimo ha iniziato con i ragazzi dello Slovan Ljubljana e dal 2003 è un professionista, dunque da 20 anni esatti.

Quanto è costato Handanovic all’Inter?

Samir Handanovic venne prelevato nell’estate del 2012 dall’Udinese, per un costo complessivo di 15 milioni di Euro. L’operazione era composta da un pagamento economico di 11 milioni di Euro, in più ci sarebbe stata l’aggiunta come contropartita tecnica dell’esterno Marco Davide Faraoni ai friulani.

Numero maglia di Handanovic

Il numero di maglia per eccellenza dei portieri è l’uno, ma solo all’Inter ha potuto averlo per tanti anni. Prima del suo approdo in nerazzurro aveva potuto indossarlo solo nella prima parte della stagione 2005-06 con il Treviso e poi si è affidato ad altre numerazioni.

Con il Domzale debuttò con il numero 22 e nei suoi primi anni a Udinese gli venne assegnato prima il 54 e poi il 24. Questo numero fu anche quello che lo accompagnò alla Lazio, mentre al Rimini e nei primi tre anni di ritorno in Friuli usò il 22. Solo nelle ultime due stagioni in bianconere utilizzò il numero uno.

Dove giocava Handanovic prima dell’Inter?

L’inizio della carriera di Samir Handanovic lo ha portato a girovagare in ogni zona d’Italia, prima di trovare una certa stabilità. Arrivato nel 2004 all’Udinese dagli sloveni del Domzale, giocò tre partite con Luciano Spalletti nel 2004-05 prima di essere mandato in prestito.

Andò al Treviso nel 2005-06, ma perse subito il posto anche per colpa dell’Inter e di Adriano che a San Siro schiantarono i veneti per 3-0 con una tripletta del brasiliano. A gennaio divenne il terzo portiere della Lazio e scese in campo contro il Parma.

Considerato ancora troppo acerbo per la Serie A, nel 2006-07 venne mandato in prestito in Serie B al Rimini e fu tra i migliori portieri del torneo. Subì solo 36 gol in 39 partite e i romagnoli non disputarono i playoff solo per l’eccessiva distanza tra la terza e la quarta, ma il quinto posto di quell’anno risulta essere il miglior piazzamento di sempre dei biancorossi.

La sua grande annata spinse l’Udinese a puntare su di lui e dopo solo due giornate soffiò il posto a Chimenti diventando una colonna dei friulani dal 2007 fino al 2012, chiudendo la sua esperienza in Friuli con un quarto e un terzo posto che portarono due volte i ragazzi di Guidolin ai preliminari di Champions League.

Palmares Handanovic, quanti trofei ha vinto?

Purtroppo Samir Handanovic è arrivato all’Inter in un periodo di profondi cambiamenti, infatti ha assistito a ben due passaggi di proprietà: da Moratti a Thohir e da Thohir a Zhang. Questo ha ovviamente portato a un calo nelle prestazioni di squadra, ma nel finale di carriera ha saputo togliersi grosse soddisfazioni.

Per lui è arrivato lo Scudetto nel 2020-21 con la sua Inter e l’anno seguente ha vinto anche da protagonista la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, sempre contro la Juventus. Rimase in panchina per la Supercoppa Italiana del 2022 contro il Milan, ma fu comunque lui ad alzare il trofeo.

Quanti rigori ha parato Handanovic all’Inter?

Una delle migliori caratteristiche di Handanovic è la sua straordinaria abilità nel neutralizzare i rigori. Sono stati in totale ben 18 i tiri dagli undici metri che sono stati sventati dal portiere sloveno, con il primo a essere ipnotizzato da Samir che fu Bibras Natcho del Rubin Kazan in una sfida di Europa League.

Il rigore parato a Cristiano Ronaldo nella sfida di Torino del 15 maggio 2021 è stato l’ultimo per lui in Serie A e lo ha portato a quota 32 nel massimo campionato italiano. Poco importa se poi il portoghese ha segnato su ribattuta, ma quell’intervento gli ha dato modo di superare un altro mito interista, quel Gianluca Pagliuca che era il recordman a quota 31.

L’anno d’oro di Samir fu il 2014-15 dove parò ben quattro rigori, uno a Larrondo del Torino, uno a Cossu del Cagliari e due a Toni, in entrambe le sfide contro il Verona.

Inzaghi e Handanovic vanno d’accordo?

Il rapporto tra Simone Inzaghi e Samir Handanovic è sempre stato idilliaco e in estate il tecnico non aveva avuto dubbi nel confermarlo come titolare nonostante l’arrivo di André Onana. Alla fine Samir ha perso il posto, ma questo non gli ha tolto l’entusiasmo e dalla panchina è diventato quasi un secondo allenatore per il tecnico ex Lazio.

Da quanto Handanovic è Capitano dell’Inter?

Samir Handanovic è diventato il Capitano dell’Inter in maniera decisamente casuale. Nel febbraio del 2019 iniziò la telenovela legata a Mauro Icardi che venne messo fuori squadra in seguito a delle diatribe con la società.

L’attaccante argentino dovette così lasciare vacante la fascia da Capitano e il gruppo non ebbe dubbi nell’assegnarla ad Handanovic. Anche in questa stagione dove non è più titolare, viene riconosciuto senza il benché minimo dubbio come il leader della squadra.

Stipendio Handanovic, quanto guadagna?

Nel marzo del 2022 Samir Handanovic ha rinnovato per un anno il suo accordo con l‘Inter decidendo di abbassarsi l’ingaggio. Per le stagioni dal 2018 al 2022 ha guadagnato infatti 3,5 milioni di Euro netti a stagione, mentre attualmente ne percepisce 2,5.

Tra il 2016 e il 2018 invece aveva un contratto di 3 milioni di Euro a stagione, il che rappresentava un importante aumento rispetto al suo primo accordo dal 2012 al 2016, allora infatti guadagna 2 milioni all’anno.

Contratto Handanovic, scadenza e rinnovo

Il contratto di Samir Handanovic terminerà una volta che si arriverà alla fine della stagione 2022-23. Difficilmente si arriverà a un rinnovo del contratto, anche perché è evidente come lo sloveno sia diventato il secondo portiere.

Arrivato alla soglia dei 39 anni è il caso di guardarsi attorno per giocare con una squadra con meno ambizioni dell’Inter. Se invece dovesse scegliere per il ritiro, la dirigenza sarebbe ben contente di dargli un altro ruolo nello staff tecnico.

Patrimonio Handanovic

Nel corso della propria avventura a Milano Samir Handanovic ha guadagnato indicativamente 30,5 milioni di Euro. A questi andranno aggiunti i bonus, in particolar modo quelli degli ultimi anni.

Nei suoi ultimi tre anni a Udine ha potuto guadagnare indicativamente altri 2,5 milioni di Euro, il che gli ha permesso di aver toccato nel corso della carriera dei guadagni tra i 35 e i 40 milioni di Euro.

Zoja Tobrec, chi è la moglie di Handanovic?

Handanovic è sposato con la bellissima modella Zoja Tobrec dal maggio 2012, l’anno in cui passò all’Inter. I due si sono conosciuti nel 2009 e già dopo un anno la bella ragazza era stata avvistata con un prezioso anello di diamanti al dito.

In Slovenia è famosa per aver fondato assieme alla sorella Irena il gruppo di cheerleader delle Dragon Ladies, le tifose della KK Olimpija di basket. Nonostante sia la moglie di uno dei migliori portieri di questi ultimi anni ha sempre cercato di rimanere quanto più lontana possibile dal mondo dei riflettori.

Alen e Ian, i figli di Handanovic

La coppia ha dato alla luce di splendidi bambini, uno durante il periodo friulano e l’altro in quello meneghino. Il primogenito è Alen che è nato nel 2011, quando i due non erano ancora sposati, mentre il fratellino Ian è venuto al mondo due anni dopo, nel 2013 quando mamma e papà avevano già detto il fatidico “sì” all’altare.