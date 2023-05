Rottura Messi-Psg: la reazione dei tifosi è una sentenza

Lionel Messi è tornato in campo dopo le polemiche per il suo viaggio in Arabia Saudita: la reazione dei tifosi è clamorosa

Il ritorno di Messi fa rumore e non per le sue gesta in campo. La ‘Pulce’ ha giocato titolare la sfida tra Psg e Ajaccio, il rientro dopo il viaggio non autorizzato in Arabia Saudita e la sospensione dedica dal club.

L’argentino però non è stato perdonato dai tifosi: dopo la contestazione dei giorni scorsi, ne è arrivata un’altra, ancora più rumorosa, durante il match di sabato sera. Prima i fischi, durante la lettura delle formazioni, quando è stato annunciato il nome di Messi. Quindi un’altra bordata quando il 30 del Psg ha toccato il suo primo pallone a match iniziato.

Un ritornello che si è ripetuto praticamente per tutta la partita, ogni volta che l’ex Barcellona toccava palla. Una reazione che allontana ancora di più l’argentino dal rinnovo con il possibile trasferimento in Arabia Saudita, di cui si parla ormai da settimana, che sembra essere sempre più vicino.

Messi fischiato, il Psg vince

I fischi che hanno accolto il ritorno in campo di Messi non hanno influenzato la squadra. Contro l’Ajaccio il Psg si è imposto 5-0, facendo un altro passo verso la conquista del titolo.

A tre giornate dal termine, infatti, la capolista ha un vantaggio di sei lunghezze sul Lens ed è quindi sempre più vicina alla vittoria matematica del campionato. Un campionato che, con ogni probabilità, sarà anche l’ultimo in terra francese per Lionel Messi. Il rapporto con l’ambiente Psg è ormai ai minimi termini, come dimostrano i fischi di sabato sera, e per la Pulce il destino sembra essere lontano dalla Torre Eiffel.