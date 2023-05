Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 14 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 14 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica la sua apertura a Lukaku, protagonista con una doppietta della vittoria dell’Inter sul Sassuolo: “Il re è tornato“. Il Milan invece è in crisi nera dopo il ko con lo Spezia e il confronto coi tifosi a fine gara: “Sotto accusa“. “A volte rientrano, ballano 135 milioni” è il titolo laterale dedicato ai riscatti mancati di Kulusevski, McKennie, Arthur e Zakaria, che mettono nei guai la Juventus.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre a sua volta celebrando la vittoria nerazzurra: “Interminabile“. Mentre in basso c’è spazio per il Napoli campione d’Italia e per Spalletti, che possono proseguire insieme come da dichiarazioni della vigilia del tecnico: “Un ciclo a Napoli“.

Su ‘Tuttosport’, invece, si guarda al futuro della Juventus, che può ripartire da Giuntoli, ds fresco campione con gli azzurri. Oggi con la Cremonese appuntamento da non fallire e molti giovani si giocano la conferma: “Giovane Juve, Giuntoli ti guarda“. In alto, il riassunto del sabato di campionato: “Milan, incubo Champions. Lukaku da sogno, brividi Inter“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 14 maggio 2023

Per la nostra consueta rassegna estera, oggi ci spostiamo in Spagna e in Inghilterra.

‘As’ titola con la faccia sofferente di Camavinga, uscito per infortunio nel finale di Real Madrid-Getafe. Ancelotti non lo avrà a disposizione per il ritorno di semifinale di Champions con il Manchester City: “Un dolor“. Sul ‘Mirror’, invece, paginata divisa tra le ultime di mercato su MacAllister del Brighton puntato dal Liverpool (“Mac to the future“) e l’accaduto di Leeds, con il tecnico del Newcastle aggredito da un tifoso (“Howe’s fan attack Ell“).