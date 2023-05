PAGELLE e TABELLINO Monza-Napoli 2-0: Mota e Pessina sugli scudi, Osimhen all’asciutto

Pagelle e tabellino del primo tempo di Monza-Napoli, match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Le reti di Mota e dell’ex Petagna stendono i campioni d’Italia

Il Monza si toglie la soddisfazione di battere un’altra grande del nostro campionato, piegando per 2-0 all’U-Power Stadium i neo-campioni d’Italia del Napoli.

Mota e Pessina sugli scudi: i due confezionano la rete del vantaggio, con il portoghese che dopo 17 minuti sblocca il risultato. Nella ripresa è l’ex Petagna a mettere in ghiaccio la contesa per la squadra di Palladino. Disastroso Bereszynski, il capocannoniere Osimhen rimane all’asciutto. A Spalletti non basta neanche l’ingresso in campo dopo l’intervallo di Kvaratskhelia.

Le pagelle di Monza-Napoli: disastro Bereszynski, Carlos Augusto sfreccia

MONZA

Di Gregorio 7 – Risponde da campione su destro ravvicinato di Anguissa e devia sul legno l’incornata di Olivera. Saracinesca.

Izzo 7 – Qualche grattacapo in più con l’ingresso in campo di Kvara: combattente nato, resta sempre in piedi. E il pubblico apprezza. Esce un po’ acciaccato (83′ Antov SV).

Marlon 6 – Qualche incertezza di troppo nel primo tempo, più affidabile dopo l’intervallo.

Caldirola 7 – Sempre pronto a raddoppiare su Osimhen, non fa passare uno spiffero davanti a Di Gregorio. In stato di grazia dopo gli acuti con Inter e Roma.

Ciurria 6,5 – Si applica soprattutto in fase di non possesso. Non tambureggiante come al solito, ma sempre prezioso sul versante destro.

Pessina 7,5 – Onnipresente, cattura una quantità industriale di palloni e supporta sempre l’azione dei suoi. Assist decisivo a Mota dopo 80 meri di corsa, ha ragione Palladino: il Monza deve tenerselo stretto a lungo. Condottiero (83′ Machin SV).

Rovella 7 – Equilibrio e sostanza in mediana, per nulla intimorito dai colossi del Napoli. Personalità da veterano, Allegri alla Continassa avrà preso appunti… (76 Sensi SV).

Carlos Augusto 7,5 – Un treno sulla sinistra, ara la fascia e asfalta il povero Bereszynski. Si conferma il top player del Monza e di essere uno dei migliori esterni sinistra della Serie A. E’ pronto per il grande salto.

Mota 8 – Fa impazzire la difesa partenopea con i suoi movimenti lungo tutto il fronte d’attacco. Non dà punti di riferimento e si fa trovare al posto giusto sullo spunto di Pessina (quinto centro in campionato). Nella ripresa avvia l’azione del raddoppio e poco dopo sfiora la doppietta personale. Scatenato.

Caprari 6,5 – Non sempre continuo, quando sguscia però mette in difficoltà di diretti controllori. Partecipa con una bella giocata al gol del vantaggio firmato da Mota (68′ Birindelli 6 – Forze fresche per difendere il risultato).

Petagna 7 – Primo tempo anonimo, senza graffiare. Dopo l’intervallo cambia marcia: manda in bambola Juan Jesus, prima del colpo da biliardo che vale il 2-0 per il Monza. Esultanza contenuta e ritorno al gol che mancava dal 6 febbraio (83′ Carboni SV).

All. Palladino 8 – Nuovo scalpo del Monza che passa a pieni voti l’esame di maturità contro i campioni d’Italia del Napoli e continua a sognare l’Europa. Il rampante tecnico schiera il tridente pesante, senza snaturarsi e sempre con un’identità ben definita. Galliani farebbe bene a blindarlo al più presto.

NAPOLI

Gollini 6,5 – Non ha responsabilità sul gol di Dany Mota. Non si prende grandi responsabilità con i piedi. Un buon intervento in apertura disecondo tempo, poi si deve arrendere a Petagna. Si supera su Dany Mota ed evita il 3-0.

Bereszynski 4 – Carlos Augusto lo mette in grande difficoltà: non riesce quasi mai a prendere i tempi al brasiliano e si vede raramente in asse con Elmas. Nella ripresa il canovaccio è lo stesso e le difficoltà a contenere sono enormi (62′ Di Lorenzo 6.5 – Cambia completamente lamusica sulla fascia con il suo ingresso: il Monza non sfonda più dalle sue parti ed il Napoli costruisce quasi tutte le sue azioni su quel versante).

Rrahmani 6 – Chiude bene su Petagna nella prima frazione. Sfiora anche ilgol nel finale di frazione. Nel secondo tempo non può andare a prendere il centravanti biancorosso sul gol del 2-0.

Juan Jesus 6 – Salva in avvio su Dany Mota. Buona frazione ad uscire sui trequartisti del Monza ed a tamponare Petagna quando serve. Nella ripresa, più in difficoltà sul gol del Monza .

Olivera 5,5 – Prova a sgasare in più circostanze, andando ad affrontare più volte Ciurria. Non sempre riesce ad esser incisivo nelle due fasi, come anche nell’occasione del raddoppio del Monza, dove non trova la chiusura in angolo determinante per evitare la carambola che porta al gol di Petagna. Colpisce il palo su punizione con un colpodi testa.

Anguissa 5,5 – Partita senza infamia, ma soprattutto senza lode. Impatta su Pessina e Rovella: un sufficiente primo tempo, poi scema il livello nella ripresa e viene sostituito per dare spessore offensivo dopo il doppio vantaggio del Monza, dopo non aver sfruttato la grande chance per il pari nel finale di primo tempo (62′ Raspadori 6 – Sfiora anche il gol cercando di occupare al meglio l’area di rigore delMonza. Cambia il Napoli in un 4-2-3-1, ma non riesce a trovare il varco giusto).

Lobotka 6,5 – Rovella prova a schermarlo, ma il livello è nettamente superiore quello dello slovacco. Tra progressive runs e smistamenti vari, Spalletti vorrebbe che tutti i calciatori azzurri gliservissero ogni pallone possibile per renderlo migliore (80′ Simeone 5,5 – Un quarto d’ora con una conclusione e pochissimi spazi).

Zielinski 5,5 – Fascia di capitano al braccio, sfiora il gol dopo 12 secondi.Qualche buona incursione, qualche buon tocco ma troppo poco per incidere sul serio. Manca la lucidità soprattutto andando incontrola seconda parte della gara.

Elmas 4,5 – Brutta gara. Si vede pochissimo sul versante di destra, non vien fuori la duttilità che gli è propria per andare a fare le due fasi nel modo corretto. Non supporta Bereszynski sullo scatenato Carlos Augusto, non si vede, praticamente, mai in fase di possesso (62′ Politano 6.5 – Da un’altra marcia alla fascia destra dell’attacco azzurro, creando i presupposti di numerose occasioni pericolose).

Osimhen 6 – Non la sua miglior partita. Si procura qualche spazio tra lestrette maglie del Monza, un paio di conclusioni con il destro, qualche colpo di testa: tutto molto forzato, tutto poco preciso. Lavoglia di lottare, ovviamente, non manca mai: e ci prova fino all’ultimo istante.

Zerbin 5 – Prima da titolare in Serie A, qualche accelerazione ed ildesiderio di aiutare Olivera. Il campo mette in evidenza qualche limite tecnico e cerca di compensare con la buona volontà (46’Kvaratskhelia 6,5 – Entra ed incide con giocate brillanti e creando superiorità numerica. Non trova la conclusione pulita, ma riesce, dasolo, a far alzare di molti metri il baricentro azzurro).

Spalletti 5,5 – Fa tanti cambi e la squadra ne risente con le bellissime tossine delle feste scudetto che si fanno sentire. Non si mangerà lemani per la sconfitta, ma non fa mai piacere subire un ko, il quarto in campionato, il primo a risultato acquisito.

Arbitro: Cosso 5,5 – Arbitra all’inglese, facendo arrabbiare soprattutto Spalletti in panchina. qualche dubbio su un paio di episodi in area monzese.

TABELLINO

MONZA-NAPOLI 2-0

17′ Mota; 54′ Petagna

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (83′ Antov), Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina (83′ Machin), Rovella (76′ Sensi), Carlos Augusto; Mota, Caprari (68′ Birindelli); Petagna (83′ Carboni). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Pablo Marì, Donati, Barberis, Ranocchia, D’Alessandro, Valoti, Gytkjaer, Vignato. Allenatore: Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski (62′ Di Lorenzo), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (62′ Raspadori), Lobotka (80′ Simeone), Zielinski; Elmas (62′ Politano), Osimhen, Zerbin (46′ Kvaratskhelia). A disposizione: Gollini, Marfella, Kim, Ostigard, Demme, Gaetano, Ndombele, Zedadka. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Cosso (sez. Reggio Calabria)

VAR: Fourneau

Ammoniti: Caldirola (M), Elmas (N)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 14.455