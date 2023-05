Mourinho è soddisfatto, ma Dybala lo preoccupa: “Ecco come sta”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine del match del Dall’Ara. Ecco le sue parole

La Roma con tante riserve esce con un pareggio dal Dall’Ara di Bologna. La testa dei giallorossi è chiaramente al ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma la prestazione non è certo da bocciare.

José Mourinho, intervenuto ai microfoni di Dazn non ha dubbi: “Sono orgoglioso di questa partita. Anche se gioca uno della Primavera o una ragazza della squadra femminile la mentalità non cambia. Cambia qualità, ma non i principi di base”.

Tanti i giovani in campo – “Per Svilar è la prima partita, Missori, Tahirovic non ha giocato spesso da titolare. È stata una bella partita contro un’ottima squadra”.

Mourinho interviene a commentare il fallo di Camara -“Vi faccio io una domanda – afferma Mourinho -. Per il fallo di Palomino su Dybala avete mandato tutti questi replay come fatto con questo? È un’ammonizione giusta, cerca la palla con aggressività, ma l’ammonizione è giusta”.

La testa, come detto, inevitabilmente è al ritorno di Europa League – “La nostra stagione è fantastica, vinciamo o non vinciamo l’Europa o anche se arriviamo quarti o settimi – prosegue -. Quello di oggi è un pareggio solido, arrivato senza soffrire, con una grande opportunità di Belotti e con un rigore gigante che non ci è stato dato”.

I giallorossi devono fare i conti con i problemi di Celik, Mourinho ne approfitta così per il fare il punto della situazione: “Wijnaldum è recuperato, oggi doveva giocare sui 60 minuti, Celik è un dubbio e Dybala è un grande dubbio”.