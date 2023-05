Milan sotto accusa: interviene la procura FIGC

Milan nei guai dopo la sconfitta contro lo Spezia, anche nei confronti della giustizia sportiva: indagine della procura FIGC

Milan in un momento delicatissimo. La sconfitta di ieri per 2-0 in casa dello Spezia allontana attualmente la zona Champions di quattro lunghezze, a tre giornate dalla conclusione del campionato. Ma il ko di ieri al ‘Picco’ potrebbe avere anche risvolti per quanto concerne la giustizia sportiva.

Come noto infatti i tifosi presenti in Liguria non hanno gradito la prestazione della squadra di Pioli e hanno chiamato ‘a rapporto’ i rossoneri sotto il loro settore a partita conclusa. Quello dei tifosi del Milan sembrerebbe essere stato solo un incoraggiamento e non una contestazione aperta, ma la Procura FIGC vuole vederci chiaro. Come appreso dall’ANSA, si intende verificare se si sia trattato di vero momento di confronto e incitamento nei confronti della squadra, oppure un momento di tensione e minaccia. Nel codice di Giustizia Sportiva, sono infatti vietate le ‘gogne pubbliche’ da parte dei tifosi nei confronti delle rispettive squadre.