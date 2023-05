Milan in crisi, tifosi-squadra: svelata la frase detta ai calciatori

Il Milan va ko contro lo Spezia e i tifosi chiamato la squadra sotto il settore ospiti: ecco il discorso fatto ai rossoneri

Milan a rapporto. Dopo il ko contro lo Spezia, che complica la corsa ad un posto Champions, i calciatori rossoneri e Pioli sono stati chiamati sotto lo spicchio di stadio occupato dai propri sostenitori.

Tutta la squadra si è recata dai tifosi rossoneri e ha ascoltato il discorso fatto, per poi congedarsi con un applauso collettivo. Non una contestazione quella inscenata dai gruppi milanisti ma un modo per caricare la squadra in vista del ritorno della semifinale Champions contro l’Inter e del finale di stagione.

Il Milan deve ribaltare lo 0-2 dell’andata, impresa non semplice, ma che a Milanello credono di poter fare. Ci credono anche i tifosi che hanno voluto mostrare il loro sostegno alla squadra con un discorso del quale è ora trapelato il contenuto.

Milan, il discorso dei tifosi alla squadra

Stando a quanto riportato alla ‘Sky’, i tifosi del Milan hanno voluto mostrare il loro appoggio alla squadra: “E’ un momento difficile – la frase rivolta ai calciatori – ma noi vi siamo e vi saremo vicini fino al termine della stagione. Proviamo a vincere con l’Inter: diamo tutto, siamo con voi”.

Tifosi Milan (LaPresse) – Calciomercato.itUn discorso a cui ha fatto seguito anche un’altra decisione. La Curva Sud, infatti, ha dato appuntamento a tutti i tifosi per oggi a Milanello alle 12. Un modo per far vedere, anche in questo momento complicato, di essere al fianco della squadra. Poi la parola passerà al campo con verdetti importanti.

Prima c’è la semifinale di ritorno con i due gol da recuperare all’Inter, quindi le ultime tre giornate di campionato da vincere per provare a qualificarsi alla prossima Champions League. Appuntamento da non sbagliare e per il quale i tifosi hanno assicurato il loro apporto. Basterà per rilanciare la formazione di Pioli?