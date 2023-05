HIGHLIGHTS | Fagioli-Bremer bastano ad Allegri: ora mirino sul Siviglia

Terza vittoria di fila in Serie A per la Juventus, che batte per 2-0 la Cremonese nel posticipo della domenica sera della 35esima giornata

Archiviata la delusione per il pareggio in extremis contro il Siviglia nell’andata delle semifinali di Europa League, la Juventus è tornata questa sera in campo desiderosa di riprendere la marcia in campionato dando continuità ai successi su Lecce ed Atalanta.

Missione compiuta contro la Cremonese per la truppa di Massimiliano Allegri, che ha anche provato ad apportare un paio di modifiche alla squadra iniziale nell’ambito delle rotazioni in vista anche del ritorno di Europa League. Non premia la scelta su Paul Pogba, che catalizza l’attenzione nel primo tempo con l’ennesimo infortunio dopo una ventina di minuti, che lo ha costretto al cambio forzato con Milik. Le occasioni latitano e il cambio di passo arriva solo nella ripresa grazie all’ex di turno Nicolò Fagioli, che imbeccato da Chiesa ha trovato il bolide giusto per battere Carnesecchi ed indirizzare la serata.

A far calare il sipario sulla terza vittoria di fila in Serie A è quindi un colpo di testa di Bremer al 79′. Un 2-0 che farà quindi da antipasto per il ritorno col Siviglia.

TABELLINO

JUVENTUS-CREMONESE 2-0

54′ Fagioli; 79′ Bremer

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (82′ Barbieri), Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa (67′ Iling-Junior; Pogba (24′ Milik; 82′ Kean); Vlahovic (67′ Di Maria). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Miretti, Kostic. Allenatore: Allegri

Cremonese (4-4-1-1): Carnesecchi; Ferrari (67′ Castagnetti), Chiriches, Lochoshvili (70′ Sernicola), Vazquez; Felix (46′ Ciofani), Meité, Benassi (67′ Buonaiuto), Quagliata (46′ Valeri); Galdames; Okereke. A disposizione: Sarr, Saro, Ghiglione, Aiwu, Bianchetti, Acella, Basso, Ricci. Allenatore: Ballardini

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: La Penna

Ammoniti: Cuadrado (J), Danilo (J)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 39.439 per un incasso di 2.229.024 euro

CLASSIFICA: Napoli 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Fiorentina, Monza e Torino 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli* e Salernitana 38, Lecce 32, Verona e Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria* 17

una partita in meno *

