HIGHLIGHTS | Bologna e Roma non si fanno male: Mourinho fallisce l’aggancio a Milan

Una Roma molto rimaneggiata non va oltre lo 0-0 contro il Bologna: i giallorossi falliscono l’aggancio al Milan

Una Roma imbottita di seconde linee e giovani non va oltre lo 0-0 in casa con il Bologna e fallisce l’aggancio al Milan.

Mourinho, tra infortuni e turnover, lancia nella mischia una formazione totalmente nuova e in campo la mancanza di amalgama si nota. La partita non regala grandi spunti, Solbakken in avvio protesta per un contatto con Sosa, sul quale Orsato e VAR preferiscono non intervenire. Lo stesso Solbakken serve una buona palla a Belotti che non la sfrutta a dovere: all’intervallo si va sullo 0-0.

Nella ripresa, Mourinho manda in campo Abraham, quindi perde Celik per infortunio e nei minuti finali lancia anche Pellegrini. Proprio il capitano serve un assist delizioso a Mancini che, in posizione comunque di fuorigioco, non centra la porta. I giallorossi protestano anche per un contatto tra Lykogiannis e Ibanez: il il difensore capitolino reclama il rigore, ma anche in questo caso Orsato lascia proseguire.

Bologna-Roma: classifica e highlights

Nei minuti finali è il Bologna a provare con maggior convinzione la via del gol, senza però mai creare un pericoloso serio. Lo 0-0 è così il risultato più giusto e quello su cui si conclude la partita.

Per la squadra di Thiago Motta un pareggio che non consente di salire all’ottavo posto, mentre la Roma fallisce l’aggancio al Milan e resta sesta in classifica a sei punti dalla Lazio, quarta in classifica.

A breve gli highlights del match

BOLOGNA-ROMA 0-0

CLASSIFICA: Napoli 83, Juventus* 66, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Fiorentina, Monza e Torino 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli* e Salernitana 38, Lecce 32, Verona e Spezia 30, Cremonese* 24, Sampdoria* 17

UNA PARTITA IN MENO *