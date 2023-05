DIRETTA Serie A, Verona-Torino | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

La domenica della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, si apre con la sfida tra il Verona e il Torino

La lunghissima trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, iniziata venerdì con Lazio-Lecce, apre la domenica con il lunch match tra il Verona e Torino, due squadre con obiettivi decisamente diversi in questo finale di stagione.

I padroni di casa, guidati in panchina dalla coppia Zaffaroni–Bocchetti, sono appena usciti dalla zona retrocessione grazie alla pesantissima vittoria nell’ultimo turno sul campo del Lecce di Marco Baroni, diretta concorrente nella lotta per la salvezza, e alla contemporanea sconfitta dello Spezia sul campo dell’altra squadra impelagata nella zona retrocessione, la Cremonese di Davide Ballardini. Di contro, i granata dei grandi ex Ivan Juric e Ivan Ilic, si presenta a questo appuntamento forte dei quarantasei punti in classifica conquistati e dopo il pareggio interno ottenuto contro il Monza di Raffaele Palladino nel trentaquattresimo turno stagionale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-TORINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Ngonge, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 83 punti, Juventus e Inter* 66, Lazio 65*, Milan 61*, Roma 58, Atalanta 58*, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Torino 46, Monza 46, Sassuolo * 44, Empoli 38, Salernitana 38*, Lecce 32*, Verona 30, Spezia 30*, Cremonese 24, Sampdoria 17.

*una partita in più

Verona-Torino, dove vederla in TV

L’importante sfida della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A tra Verona e Torino, rappresenta uno spartiacque importante soprattutto nella stagione degli scaligeri, impegnati, come detto, nella lotta per non retrocedere. Chi vorrà vedere il lunch match di questo turno, avrà due possibilità, ovviamente se in possesso di regolare abbonamento. La partita sarà visibile, infatti, in streaming sull’applicazione di Dazn e sulla piattaforma satellitare Sky Sport. Calcio d’inizio fissato per le 12.30.