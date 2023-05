DIRETTA Serie A, Bologna-Roma 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma è di scena sul campo del Bologna in una gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che non hanno raccolto buoni risultati in campionato nell’ultimo periodo che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Reduci dalla bella vittoria casalinga nella semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, i giallorossi di José Mourinho vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali dove hanno raccolto solo due punti contro Monza e Milan e due ko contro Atalanta e Inter nelle ultime quattro uscite per tornare in corsa per il quarto. Stesso score per i rossoblu di Thiago Motta, privi dello squalificato Posch, che hanno strappato un pareggio contro Juventus e Sassuolo e sono stati sconfitti da Verona ed Empoli. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i capitolini si imposero con il risultato di 1-0 grazie al rigore trasformato da Pellegrini. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Roma in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Roma

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Thiago Motta. All. Thiago Motta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Camara, Zalewski; Wiijnaldum, Solbakken; Belotti. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: